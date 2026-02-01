Bitpanda Aktiensparplan Test

Aktiensparpläne können bei Bitpanda ab einer Mindestrate von 10 Euro abgeschlossen werden. Der Aktiensparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich ausgeführt werden. Die Ausführung der Aktiensparpläne erfolgt flexibel während der Börsenöffnungszeiten über den Börsenplatz Quotrix.

Ferner werden die deutschen Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich deutsche Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich. Die bei deutschen Brokern übliche gesetzliche Einlagensicherung fehlt.