Bitpanda Aktiensparplan Test

  • Über 5.600 Aktiensparpläne
  • Ab 10 Euro Sparrate
  • Bruchstücke sind möglich

In diesem Test haben wir den Bitpanda Aktiensparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

TESTURTEIL
Bitpanda
SEHR GUT
Franz Rieber, extraETF

“Sehr umfangreiches Angebot an Aktiensparplänen”

Franz Rieber, extraETF

Bitpanda Aktiensparplan Testbericht

In diesem Testbericht haben wir den Bitpanda Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Bitpanda Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bitpanda mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot Bitpanda Aktiensparplan

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim Bitpanda Aktiensparplan umfasst über 5.600 Aktien. Alle Aktiensparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Aktiensauswahl ist umfassend und deckt die wichtigsten Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren ab. Mit dem Angebot kann problemlos ein breit gestreutes Aktienportfolio angespart werden.

AngebotAktien Anzahl
Alle sparplanfähigen Aktien 5.628
davon aus Nordamerika 2.602
davon aus Europa 1.789
Bitpanda
SEHR GUT
Kosten Bitpanda Aktiensparplan

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Bei Bitpanda werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten AktiensparplanKosten
Reguläres Preismodell0,00 €
Zusatzkosten bei Namensaktien
Kostenbeispiel Bitpanda AktiensparplanGebühr für Sparplan­ausführung
25 € Aktiensparplan0,00 €
50 € Aktiensparplan0,00 €
100 € Aktiensparplan0,00 €
150 € Aktiensparplan0,00 €
200 € Aktiensparplan0,00 €
250 € Aktiensparplan0,00 €
300 € Aktiensparplan0,00 €
350 € Aktiensparplan0,00 €
400 € Aktiensparplan0,00 €
500 € Aktiensparplan0,00 €

Service Bitpanda Aktiensparplan

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Aktiensparpläne können bei Bitpanda ab einer Mindestrate von 10 Euro abgeschlossen werden. Der Aktiensparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich ausgeführt werden. Die Ausführung der Aktiensparpläne erfolgt flexibel während der Börsenöffnungszeiten über den Börsenplatz Quotrix.

Ferner werden die deutschen Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich deutsche Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich. Die bei deutschen Brokern übliche gesetzliche Einlagensicherung fehlt.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJa
Mindestsparrate10,00 €
Maximalsparrate
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich
Ausführungstage
SparplanausführungQuotrix (flexibel während Börsenöffnungszeiten)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Autom. Wiederanlage von Dividenden
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Sehr umfangreiches Angebot an Aktiensparplänen“

Bitpanda bietet ein sehr großes Angebot an Aktiensparplänen. Neben der großen Auswahl ist besonders erfreulich, dass die Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt werden.

Insgesamt bewerten wir das Produkt Aktiensparplan bei Bitpanda mit der Note „SEHR GUT“.

Bitpanda Aktiensparplan Vergleich

Hier kannst du den Bitpanda Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

Bitpanda vs Scalable Capital Bitpanda vs Trade Republic Bitpanda vs ING
Angebot
Anzahl Aktien 5.628 2.953
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Kosten Eintragung Namensaktien0,00 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJaJa
Mindestsparrate10,00 €1,00 €
Maximalsparrate5.000,00 €
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
Ausführungstage01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungQuotrix (flexibel während Börsenöffnungszeiten)European Investor Exchange (EIX)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
Automatische Wiederanlage von Dividenden
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 02.02.2026

Bitpanda Aktiensparplan Angebot nach Sektoren

Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen Bitpanda Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.

SektorAnzahl Aktiensparpläne
IndustrieIndustrie 948
GesundheitswesenGesundheitswesen 684
Zykl. KonsumgüterZykl. Konsumgüter 670
TechnologieTechnologie 662
FinanzenFinanzen 662
GrundmaterialienGrundmaterialien 621
BasiskonsumgüterBasiskonsumgüter 322
KommunikationKommunikation 308
ImmobilienImmobilien 276
EnergieEnergie 259
VersorgerVersorger 181
AndereAndere 35

Aktiensparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Vergleich von Aktiensparplänen. Finde heraus, welche Anbieter von Aktiensparplänen wir empfehlen.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien mit dem Ziel gegründet, das Investieren für alle zugänglich zu machen. Mit ihrem All-in-one-Broker wenden sie sich an Einsteiger und erfahrene Investoren gleichermaßen, die mit Bitpanda Zugang zu allen wichtigen Assets erhalten sollen. Inituitive, einfache Finanzprodukte und eine hohe Benutzerfreundlichkeit sind ihnen besonders wichtig.

Was ist ein Aktiensparplan?

Du möchtest wissen, wie ein Aktiensparplan funktioniert? Alles über den Aktiensparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Aktiensparpläne

So legst du einen Aktiensparplan bei Bitpanda an

Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan bei Bitpanda anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Bitpanda eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation per Video-Ident kannst du mit dem Investieren starten.

2

Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie bei Bitpanda im Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Bitpanda-Depot ein und rufe die Aktie auf. Über den Button “Sparplan erstellen" kannst du den Aktiensparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.

4

Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.

Jetzt einen Bitpanda Aktiensparplan abschließen

Das Aktiensparplan Angebot von Bitpanda hat dich überzeugt? Starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau.

Häufig gestellte Fragen zum Bitpanda Aktiensparplan

