Bitpanda Aktiensparplan Test

Bitpanda Aktiensparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den Bitpanda Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Bitpanda Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bitpanda mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot Bitpanda Aktiensparplan
Das Angebot beim Bitpanda Aktiensparplan umfasst über 5.600 Aktien. Alle Aktiensparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Aktiensauswahl ist umfassend und deckt die wichtigsten Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren ab. Mit dem Angebot kann problemlos ein breit gestreutes Aktienportfolio angespart werden.
|Angebot
|Aktien Anzahl
|Alle sparplanfähigen Aktien
|5.628
|davon aus Nordamerika
|2.602
|davon aus Europa
|1.789
Kosten Bitpanda Aktiensparplan
Bei Bitpanda werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten Aktiensparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Zusatzkosten bei Namensaktien
|Kostenbeispiel Bitpanda Aktiensparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25 € Aktiensparplan
|0,00 €
|50 € Aktiensparplan
|0,00 €
|100 € Aktiensparplan
|0,00 €
|150 € Aktiensparplan
|0,00 €
|200 € Aktiensparplan
|0,00 €
|250 € Aktiensparplan
|0,00 €
|300 € Aktiensparplan
|0,00 €
|350 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|500 € Aktiensparplan
|0,00 €
Service Bitpanda Aktiensparplan
Aktiensparpläne können bei Bitpanda ab einer Mindestrate von 10 Euro abgeschlossen werden. Der Aktiensparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich ausgeführt werden. Die Ausführung der Aktiensparpläne erfolgt flexibel während der Börsenöffnungszeiten über den Börsenplatz Quotrix.
Ferner werden die deutschen Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich deutsche Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich. Die bei deutschen Brokern übliche gesetzliche Einlagensicherung fehlt.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Mindestsparrate
|10,00 €
|Maximalsparrate
|—
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich
|Ausführungstage
|Sparplanausführung
|Quotrix (flexibel während Börsenöffnungszeiten)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Autom. Wiederanlage von Dividenden
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
„Sehr umfangreiches Angebot an Aktiensparplänen“
Bitpanda bietet ein sehr großes Angebot an Aktiensparplänen. Neben der großen Auswahl ist besonders erfreulich, dass die Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt werden.
Insgesamt bewerten wir das Produkt Aktiensparplan bei Bitpanda mit der Note „SEHR GUT“.
Bitpanda Aktiensparplan Vergleich
Hier kannst du den Bitpanda Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl Aktien
|5.628
|2.953
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
|Kosten Eintragung Namensaktien
|0,00 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Ja
|Mindestsparrate
|10,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|—
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Quotrix (flexibel während Börsenöffnungszeiten)
|European Investor Exchange (EIX)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Automatische Wiederanlage von Dividenden
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 02.02.2026
Bitpanda Aktiensparplan Angebot nach Sektoren
Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen Bitpanda Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.
Über Bitpanda
Bitpanda wurde 2014 in Wien mit dem Ziel gegründet, das Investieren für alle zugänglich zu machen. Mit ihrem All-in-one-Broker wenden sie sich an Einsteiger und erfahrene Investoren gleichermaßen, die mit Bitpanda Zugang zu allen wichtigen Assets erhalten sollen. Inituitive, einfache Finanzprodukte und eine hohe Benutzerfreundlichkeit sind ihnen besonders wichtig.
So legst du einen Aktiensparplan bei Bitpanda an
Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan bei Bitpanda anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Bitpanda eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation per Video-Ident kannst du mit dem Investieren starten.
Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie bei Bitpanda im Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Bitpanda-Depot ein und rufe die Aktie auf. Über den Button “Sparplan erstellen" kannst du den Aktiensparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.
Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.
Häufig gestellte Fragen zum Bitpanda Aktiensparplan
