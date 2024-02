Angenommen, du hast 10.000 Euro zu einem Zinssatz von 5 Prozent angelegt. Nach einem Jahr erhältst du 500 Euro Zinsen. Im zweiten Anlagejahr legst du deine 10.500 Euro (10.000 Euro Kapital + 500 Euro Zinsen) ebenfalls zu 5 Prozent an. Am Ende des zweiten Jahres werden dir 525 Euro Zinsen gutgeschrieben. Deine Zinserträge aus dem ersten Jahr in Höhe von 500 Euro haben also weitere 25 Euro Zinsen erwirtschaftet. Mit unserem Zinseszinsrechner kannst du den Zinseszins deiner Geldanlage ganz einfach berechnen.