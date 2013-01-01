extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Norwegischer Staatsfonds ETF

67 %Aktienquote
0,16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10Anzahl ETFs
Den norwegischen Staatsfonds gibt es seit 1998. Er wurde damals gegründet, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der Dax entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. So enthält er mehr als 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern. Daneben sorgen die Anlageklassen Anleihen (29,7 Prozent) und Immobilien (2,7 Prozent) für mehr Stabilität in stürmischen Aktienphasen. Das Gros der Geldanlage stellen mit 67,6 Prozent jedoch Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.

Tipp: Jetzt dein eigenes ETF-Musterportfolio anlegen und testen. Der extraETF Portfolio Tracker macht es möglich – kostenlos und einfach. Jetzt anmelden!

Renditekennzahlen

1 Monat+1,46 %
3 Monate+3,56 %
6 Monate-2,95 %
Lfd. Jahr-0,19 %
1 Jahr+9,32 %
3 Jahre+16,83 % (5,28 % p.a.)
5 Jahre+41,03 % (7,14 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+146,41 % (7,42 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.2,32 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds ETF.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist)
26,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+1,09 %
0,10 %
Aktien
16
 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
22,00 %
Europa
Europa
+3,03 %
0,10 %
Aktien
17
 iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)
19,00 %
Andere
Andere
+3,06 %
0,20 %
Anleihen
17
 iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Andere
Andere
+4,20 %
0,20 %
Anleihen
18
 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist)
7,00 %
Asien
Asien
+1,96 %
0,15 %
Aktien
17
 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Andere
Andere
+3,17 %
0,15 %
Aktien
17
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
4,00 %
Andere
Andere
+2,59 %
0,22 %
Aktien
18
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
3,00 %
Andere
Andere
Small Cap
0,35 %
Aktien
17
 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
3,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+3,14 %
0,59 %
Immobilien
16
 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Andere
Andere
0,20 %
Anleihen
16
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20252,3 %0,6 %-4,7 %-3,0 %3,2 %-0,1 %2,9 %0,8 %-0,19 %2,32 %
20241,5 %2,1 %2,4 %-2,1 %1,8 %1,3 %1,8 %1,2 %1,3 %-1,2 %4,2 %-1,1 %14,13 %2,33 %
20233,9 %0,1 %1,1 %-0,1 %0,6 %1,3 %1,6 %-0,7 %-1,8 %-2,8 %3,9 %2,9 %11,47 %2,20 %
2022-3,7 %-2,2 %1,4 %-2,2 %-1,7 %-5,0 %6,9 %-2,7 %-5,7 %1,8 %1,9 %-4,9 %-12,99 %1,80 %
2021-0,3 %0,1 %2,9 %0,4 %0,2 %2,9 %0,8 %1,4 %-1,7 %3,2 %-0,4 %2,4 %18,30 %1,82 %
20200,8 %-5,2 %-11,0 %9,3 %3,3 %0,8 %-0,9 %1,8 %-0,7 %-1,6 %6,0 %1,7 %2,87 %
20195,7 %2,5 %2,4 %1,4 %-3,2 %3,4 %1,3 %0,2 %2,1 %0,8 %2,0 %1,8 %22,09 %
20180,1 %-0,9 %-0,6 %2,7 %2,4 %-1,1 %1,9 %0,9 %0,3 %-3,5 %0,8 %-5,8 %-4,08 %
2017-1,4 %3,7 %-0,2 %-0,3 %-1,0 %-2,0 %-1,7 %-0,8 %1,4 %2,0 %-1,1 %0,7 %3,40 %
2016-4,1 %0,0 %0,2 %1,6 %3,0 %0,9 %2,5 %0,3 %-0,1 %-0,2 %3,3 %3,2 %8,43 %

