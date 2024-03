ETF-Versicherungen

Eine ETF-Versicherung funktioniert, indem sich der Anlegende in der Ansparphase für einen oder mehrere ETFs entscheidet. Später kann das angesparte Kapital in der Auszahlungsphase als einmalige Auszahlung entnommen oder schrittweise als lebenslange Rente ausbezahlt werden. Bei einer ETF-Versicherung kann von Steuervorteilen profitiert werden. So werden die Erträge bzw. Gewinne bei einer ETF-Versicherung, die aus Dividenden und realisierten Kursgewinnen bestehen, zu einem späteren Zeitpunkt, etwa zu Rentenbeginn, und zu einem niedrigeren Tarif versteuert.