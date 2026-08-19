ETF-Versicherung oder ETF-Sparplan

Eine ETF-Versicherung und ein ETF-Sparplan sind zwei verschiedene Arten von Finanzprodukten, die auf unterschiedliche Weise funktionieren.

Eine ETF-Versicherung ist ein spezielles Versicherungsprodukt, mit dem Anlegende in ETFs investieren können. Der große Vorteil einer ETF-Versicherung ist, dass der Staat die Anlage mit Steuervorteilen fördert. Das führt zu einem höheren Guthaben als bei einem ETF-Sparplan. Allerdings ist eine ETF-Versicherung in der Regel teurer als ein ETF-Sparplan. Die Frage ist also, ob und ab wann sich eine ETF‑Versicherung lohnt.

Mit einem ETF-Sparplan investieren Anlegerinnen und Anleger regelmäßig meist kleinere Beträge in einen oder mehrere ETFs. Ein ETF-Sparplan ermöglicht es, über einen längeren Zeitraum in ETF-Anteile zu investieren, den Cost-Average-Effekt zu nutzen und so langsam ein Vermögen aufzubauen. Ein ETF-Sparplan wird bei einer Bank oder einem Broker abgeschlossen.