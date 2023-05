ETF-Versicherung oder ETF-Sparplan

Eine ETF‑Versicherung und ein ETF-Sparplan sind zwei verschiedene Arten von Finanzprodukten, die auf unterschiedliche Weise funktionieren.

Eine ETF‑Versicherung ist ein spezielles Versicherungsprodukt, mit dem Anlegende in ETFs investieren können. Der große Vorteil einer ETF‑Versicherung ist, dass der Staat die Anlage mit Steuervorteilen fördert. Das führt zu einem höheren Guthaben als bei einem ETF‑Sparplan. Allerdings ist eine ETF‑Versicherung in der Regel teurer als ein ETF‑Sparplan. Die Frage ist also, ob und ab wann sich eine ETF‑Versicherung lohnt.

Mit einem ETF‑Sparplan investieren Anlegerinnen und Anleger regelmäßig meist kleinere Beträge in einen oder mehrere ETFs. Ein ETF‑Sparplan ermöglicht es, über einen längeren Zeitraum in ETF‑Anteile zu investieren und so langsam ein Vermögen aufzubauen. Ein ETF‑Sparplan wird bei einer Bank oder einem Broker abgeschlossen.