ETF-Versicherung oder ETF-Sparplan
Was ist besser? ETF-Versicherung oder ETF-Sparplan. Wir haben nachgerechnet.
ETFs haben sich als optimale Geldanlage für den langfristigen Vermögensaufbau etabliert. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, in ETFs zu investieren: Entweder durch den Kauf von ETF-Anteilen als Einmalanlage, über einen ETF-Sparplan oder durch den Abschluss einer ETF-Versicherung. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt. Eine ETF-Versicherung kann mit ihren Steuervorteilen eine attraktive Alternative zu einem ETF-Sparplan sein.
In diesem Leitfaden haben wir berechnet, welchen Unterschied es macht, ob man in eine ETF-Versicherung oder in einen ETF-Sparplan investiert.
Das Wichtigste in Kürze: Alles über ETF-Versicherungen
Definition: Eine ETF-Versicherung ist eine Rentenversicherung und wird mit einer Versicherungsgesellschaft abgeschlossen.
Anlagestrategie: Wie bei einem ETF-Sparplan wird in einen oder mehrere ETFs investiert. Die Auswahl der ETFs erfolgt in der Regel durch die Kundin oder den Kunden selbst.
Steuervorteile: Der Staat fördert die Anlage in eine ETF-Versicherung mit Steuervorteilen. Dies führt meist zu einer höheren Rendite als bei einem ETF-Sparplan.
Kosten: ETF-Versicherungen sind jedoch teurer als ein ETF-Sparplan. Es kommt also auf die genauen Konditionen des Anbieters an.
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Was unterscheidet eine ETF-Versicherung von einem ETF-Sparplan?
Eine ETF-Versicherung und ein ETF-Sparplan sind zwei verschiedene Arten von Finanzprodukten, die auf unterschiedliche Weise funktionieren.
Eine ETF-Versicherung ist ein spezielles Versicherungsprodukt, mit dem Anlegende in ETFs investieren können. Der große Vorteil einer ETF-Versicherung ist, dass der Staat die Anlage mit Steuervorteilen fördert. Das führt zu einem höheren Guthaben als bei einem ETF-Sparplan. Allerdings ist eine ETF-Versicherung in der Regel teurer als ein ETF-Sparplan. Die Frage ist also, ob und ab wann sich eine ETF‑Versicherung lohnt.
Mit einem ETF-Sparplan investieren Anlegerinnen und Anleger regelmäßig meist kleinere Beträge in einen oder mehrere ETFs. Ein ETF-Sparplan ermöglicht es, über einen längeren Zeitraum in ETF-Anteile zu investieren, den Cost-Average-Effekt zu nutzen und so langsam ein Vermögen aufzubauen. Ein ETF-Sparplan wird bei einer Bank oder einem Broker abgeschlossen.
Vergleich: ETF-Versicherung vs. ETF-Sparplan
ETF-Versicherungen waren bisher im Vergleich zu einem ETF-Sparplan unflexibel und teuer. Der Stand des Guthabens konnte nicht online eingesehen werden und Beitragsänderungen waren nur über einen Versicherungsmakler möglich. Zudem war das Angebot an ETFs sehr begrenzt, meist wurden nur teure aktive Fonds angeboten. In den letzten Jahren hat sich das Angebot deutlich verbessert. Die typischen Vorteile eines ETF-Sparplans werden nun auch bei einer ETF-Versicherung angeboten.
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen einer ETF-Versicherung und einem ETF-Sparplan. Die Angebote unterscheiden sich vor allem in den Bereichen Steuern und Kosten.
|ETF-Versicherung
|ETF-Sparplan
|Vertragspartner
|Versicherung
|Bank
|ETF-Angebot
|Umfangreich
|Sehr groß
|Versteuerung der Erträge
|Keine Abgeltungssteuer, Halbeinkünfteverfahren.
Teilfreistellung: 15 %
|Abgeltungssteuer (bzw. Vorabpauschale).
Teilfreistellung: 30 %
(bei ETFs mit >51 % Aktien).
|Verwaltung
|Online (einzelne Anbieter)
|Online
|Beiträge
|Flexibel (einzelne Anbieter)
|Flexibel
|Kosten (all-in Effektivkosten)
|0,8 % - 0,9 %
(mit Weltportfolio)
|0,3 % - 0,4 %
(mit Weltportfolio)
|Sicherheit
|Sicherungsvermögen
(100 % gesichert)
|Sondervermögen
(100 % gesichert)
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Welche Steuervorteile bietet eine ETF-Versicherung?
Bei der Anlage über eine ETF-Versicherung profitiert man von den Steuervorteilen einer privaten Rentenversicherung. Der Staat bietet diese Steuervorteile, weil er die langfristige Vermögensanlage („dritte Schicht“ der Altersvorsorge) fördern will. Eine ETF-Versicherung bietet im Vergleich zu einem ETF-Sparplan bis zu drei Steuervorteile.
- Nachgelagerte Besteuerung: Die Erträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt versteuert. Dadurch wird mehr Geld investiert und der Zinseszinseffekt wirkt auch auf die zunächst unversteuerten Erträge.
- Niedriger Steuersatz: Die Erträge werden zu einem ermäßigten Steuersatz besteuert. Bei der Kapitalauszahlung wird die Hälfte des persönlichen Steuersatzes angewendet, also maximal die Hälfte von 47 Prozent (inklusive Soli). Dies ist immer niedriger als die Abgeltungssteuer (26,375 Prozent inkl. Soli + ggf. Kirchensteuer), die bei einem ETF-Sparplan anfällt.
- Niedrigere Steuerbasis: Bei Verrentung des Vermögens wird eine niedrigere Bemessungsgrundlage angesetzt. Bei einem Renteneintritt mit 67 Jahren wird ein pauschaler Ertragsanteil von 17 Prozent der Rente angenommen. Bei langfristiger Anlage liegt der Ertragsanteil des Vermögens typischerweise zwischen 40 Prozent und 60 Prozent. Entsprechend höher ist die Steuerbelastung bei einem ETF-Sparplan.
Voraussetzung für die günstigere Besteuerung einer Rentenversicherung ist, dass der Vertrag mindestens 12 Jahre bestanden hat und die Kundin oder der Kunde bei Auszahlung mindestens 62 Jahre alt ist. Ist dies nicht der Fall, unterliegen die ausgezahlten Erträge wie bei einem ETF-Sparplan der Abgeltungssteuer. Diese Bedingung wird auch als 12/62-Regel bezeichnet.
Was bringen die Steuervorteile einer ETF-Versicherung?
Die Steuervorteile einer ETF-Versicherung liegen auf der Hand. Der Kontostand der ETF-Versicherung am Jahresende enthält den gesamten Bruttoertrag ohne Steuern. Dadurch hat die ETF-Versicherung langfristig eine höhere interne Verzinsung als der ETF-Sparplan. Zudem wird am Ende der Laufzeit ein geringerer Steuersatz fällig. Dies macht sich bei der Auszahlung bemerkbar.
Zum Vergleich betrachten wir folgende Anlage: Anlage in Aktien-ETFs (ausschüttend, Ausschüttung wird reinvestiert) mit einer jährlichen Rendite von 6,0 Prozent (davon 2,4 Prozent Ausschüttung und 3,6 Prozent Kursgewinn). Ein Viertel des Portfolios wird am Jahresende umgeschichtet. Die Abgeltungssteuer und der Solidaritätszuschlag betragen dabei 26,375 Prozent (ohne ggf. anfallende Kirchensteuer).
|ETF-Versicherung
|ETF-Sparplan
|Einzelanlage
|1.000 €
|1.000 €
|Rendite (brutto)
|6 %
|6 %
|Ertrag (brutto)
|60 €, davon
24 € Dividende
36 € Kursgewinn
|60 €, davon
24 € Dividende
36 € Kursgewinn
|Steuer auf Dividende
|0 €
|4,43 €
(30 % Teilfreistellung)
|Steuer auf Kursgewinn
|0 €
|1,66 €
(25 % Umschichtung,
30 % Teilfreistellung)
|Kontostand am Jahresende
|1.060 €
|1.054 €
Die Erträge aus einer ETF-Versicherung werden bei der Auszahlung (im Alter von mindestens 62 Jahren) nach Abzug des Teilfreistellungssatzes von 15 Prozent zur Hälfte mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. In der Regel ist der persönliche Steuersatz im Alter niedriger als während des Erwerbslebens. Durch eine Verteilung der Auszahlung auf mehrere Jahre kann der Steuersatz weiter gesenkt werden.
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Vergleich: ETF-Versicherung vs. ETF-Einmalanlage
Die Besteuerung einer ETF-Versicherung hängt davon ab, wie am Ende der Laufzeit auf das angesparte Vermögen zugegriffen wird. Das folgende Beispiel vergleicht die ETF-Versicherung mit einer Einmalanlage in ETFs. Auch dieses Beispiel nutzt die zuvor genannten Parameter.
|ETF-Versicherung
|ETF-Einmalanlage
|Einmalanlage
|10.000 €
|10.000 €
|Rendite (brutto)
|6 %
|6 %
|Kontostand nach 25 Jahren
|42.919 €
|34.136 €
|Bereits versteuerte Erträge
|0 €
|25.831 €
|Noch zu versteuernder Ertrag
|32.919 €
|3.074 €
|Endbesteuerung
|3.498 €
|567 €
|Auszahlung
|39.421 €
|33.368 €
|Rendite nach Steuern
|5,64 %
|4,96 %
|Renditeminderung durch Steuer
|0,36 %
|1,04 %
Die Auszahlung bei der ETF-Versicherung ist also mit 39.421 Euro um 5.853 Euro höher als beim ETF-Sparplan. Anders ausgedrückt beträgt die Renditeminderung durch die Steuer bei der ETF-Versicherung 0,36 Prozent statt 1,04 Prozent beim ETF-Sparplan. Die Rendite der ETF-Versicherung ist um 0,68 Prozent höher.
Vergleich: ETF-Versicherung vs. ETF-Sparplan
Das folgende Beispiel vergleicht die ETF-Versicherung mit einem ETF-Sparplan, bei dem jeweils ein Beitrag von 200 Euro monatlich über 25 Jahre angelegt wird. Sonst gelten ebenfalls die zuvor genannten Parameter. Es ergibt sich folgendes Bild.
|ETF-Versicherung
|ETF-Sparplan
|Einzelanlage
|200 €
|200 €
|Rendite (brutto)
|6 %
|6 %
|Kontostand nach 25 Jahren
|139.575 €
|121.412 €
|Bereits versteuerte Erträge
|0 €
|62.717 €
|Noch zu versteuernder Ertrag
|79.575 €
|10.274 €
|Endbesteuerung
|8.455 €
|1.897 €
|Auszahlung
|131.120 €
|119.515 €
|Rendite nach Steuern
|5,58 %
|4,96 %
|Renditeminderung durch Steuer
|0,42 %
|1,04 %
Das Ergebnis ist ähnlich wie bei der Einmalanlage. Die Auszahlung bei der ETF-Versicherung ist mit 131.120 Euro um 11.605 Euro höher als beim ETF-Sparplan. Die Renditeminderung durch die Steuer ist bei der ETF-Versicherung mit 0,42 Prozent geringer als beim ETF-Sparplan mit 1,04 Prozent. Die ETF-Versicherung bietet somit einen Renditevorteil von 0,62 Prozent durch den Steuermantel.
Auch in unserem Podcast haben wir den ETF-Sparplan und die ETF-Versicherung einem Vergleich unterzogen:
Für wen ist eine ETF-Versicherung geeignet?
Die ETF-Versicherung eignet sich vor allem bei einem langen Anlagehorizont. Bei einer langen Laufzeit kommt der Zinseszinseffekt stärker zum Tragen. Die ETF-Versicherung eignet sich daher besonders für die Altersvorsorge.
Attraktiv ist die ETF-Versicherung auch für Anlegerinnen und Anleger, die häufig die Anlage wechseln, da bei einer Police der Fondswechsel nicht besteuert wird. Je höher die Umschlagshäufigkeit, desto höher der Steuervorteil.
Dies geht aus der folgenden Tabelle hervor. Sie enthält verschiedene Annahmen zur Laufzeit und zur jährlichen Umschichtung.
|Jährliche Umschichtung
|15 Jahre
|25 Jahre
|35 Jahre
|0 %
|0,48 %
|0,47 %
|0,47 %
|25 %
|0,59 %
|0,68 %
|0,74 %
|50 %
|0,63 %
|0,72 %
|0,79 %
|75 %
|0,65 %
|0,74 %
|0,80 %
|100 %
|0,65 %
|0,75 %
|0,81 %
Was kostet eine ETF-Versicherung im Vergleich zu einem ETF-Sparplan?
Die Kosten für eine ETF-Versicherung sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Günstige Angebote haben Kosten zwischen 0,67 und 0,86 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich niedriger als die bisherigen All-in-Kosten traditioneller fondsgebundener Rentenversicherungen, die in der Regel 2 Prozent und mehr kosteten. Beispiele für Angebote mit niedrigen Kosten sind die ETF-Versicherungen von myPension * oder CosmosDirekt.
- CosmosDirekt bietet eine ETF-Police mit jährlichen Kosten von 0,67 Prozent p.a. (bei einem Monatsbeitrag von 200 Euro und einer Laufzeit von 25 Jahren) ohne Fondskosten an.
- myPension berechnet jährliche Kosten von 0,86 Prozent inklusive Fondskosten für ein Weltportfolio.
Diese Anbieter versichern auch das sogenannte Langlebigkeitsrisiko, also das Risiko, länger zu leben, als es die Ersparnisse erlauben.
Günstige ETF-Sparpläne kosten in der Regel 0,35 Prozent pro Jahr (bestückt mit MSCI World ETFs und MSCI Emerging Markets ETFs). Die ETF-Versicherung ist also rund 0,5 Prozent teurer. Sie bringt aber bei langfristiger Anlage und regelmäßiger Umschichtung einen Steuervorteil von etwa 0,7 Prozent.
Hier gibt es die besten ETF-Sparpläne
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Fazit: Eine gute Alternative zum ETF-Sparplan
Flexible Online-Angebote machen die ETF-Versicherung zu einer echten Option für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Das Angebot an ETF-Versicherungen hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. In der Police kann aus einer breiten Palette von ETFs gewählt werden.
Nach Abzug der Kosten verbleibt bei einer ETF-Versicherung im Vergleich zu einem ETF-Sparplan ein Steuervorteil von rund 0,2 Prozent pro Jahr. Zu beachten ist, dass der Vertrag mindestens 12 Jahre laufen und der Anlegende bei Auszahlung mindestens 62 Jahre alt sein muss. Dies macht die ETF-Versicherung vor allem für die Altersvorsorge attraktiv. Hinzu kommt, dass die ETF-Versicherung mit einer Rentenoption ausgestattet ist.
Der Anbieter myPension bietet eine voll digitalisierte Rentenversicherung mit breit diversifizierten Vanguard ETFs zu niedrigen Kosten an und wurde bereits mehrfach als beste digitale Altersvorsorge ausgezeichnet.
Wichtige Fragen zur ETF-Versicherung
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