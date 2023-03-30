Neobroker Vergleich: Die besten Anbieter im Test
Geld sparen mit Neobrokern – diese Aspekte solltest du wissen
Neobroker haben ihren Ursprung in den USA. Einer der bekanntesten und einflussreichsten Neobroker ist Robinhood, der 2013 gegründet wurde und sich rasch zu einer der am schnellsten wachsenden Brokerplattformen entwickelt hat. Robinhood hat den Markt mit seiner benutzerfreundlichen mobilen Anwendung und der Einführung des provisionsfreien Handels mit Aktien, ETFs und Optionen aufgemischt. Dabei hat Robinhood die Art und Weise, wie Privatanleger investieren, revolutioniert.
Heute sind Neobroker auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Neobroker sind so beliebt, weil sie niedrigere Orderkosten, keine Depotkosten und meist ein besseres Nutzererlebnis als traditionelle Broker bieten. Viele Anlegende schätzen besonders die Flexibilität und Einfachheit der Neobroker. Doch wie können Neobroker einen so kostengünstigen und teilweise kostenlosen Wertpapierhandel anbieten?
In diesem Ratgeber findest du die wichtigsten Fakten zum Thema Neobroker sowie eine Vorstellung der besten Anbieter auf dem Markt.
Das Wichtigste in Kürze: Alles über Neobroker
Neobroker: Diese Broker bieten eine begrenzte Produktpalette zu sehr günstigen Orderkosten an. Ideal für Anleger, die mit dem Vermögensaufbau beginnen. Auch die Depotführung ist in der Regel kostenfrei.
Kostenloser Handel: Neobroker verlangen meist keine Gebühren für den Wertpapierhandel. Digitale Prozesse und Rückvergütungen der Handelsplätze machen dies möglich.
Sicherheit: Neobroker werden entweder selbst von der BaFin beaufsichtigt oder arbeiten mit regulierten Abwicklungsbanken zusammen. Die Sicherheit ist also gewährleistet.
Vergleichen: Um den passenden Neobroker zu finden, solltest du Anbieter miteinander vergleichen, da sich die Angebote deutlich unterscheiden. Am besten nutzt du dazu den Depot Vergleich von extraETF.
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Definition: Was ist ein Neobroker?
Ein Neobroker ist ein Online-Broker, der den Wertpapierhandel für Privatanleger anbietet und sich durch niedrige Gebühren und eine benutzerfreundliche Oberfläche (Desktop- oder Smartphone-App) auszeichnet. Im Gegensatz zu traditionellen Banken verfügen Neobroker über keine physischen Filialen, sondern bieten die Depotführung und den Wertpapierhandel ausschließlich online an. Die meisten Neobroker konzentrieren sich auf den Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten. Einige bieten auch den Handel mit anderen Anlageklassen wie Kryptowährungen und Rohstoffen an. Ein weiterer Schwerpunkt sind Aktiensparpläne und ETF-Sparpläne. Das Verrechnungskonto wird in vielen Fällen ebenfalls verzinst und stellt somit eine Alternative zum Tagesgeldkonto dar. Der Neobroker Trade Republic bietet auch eine Kreditkarte an, mit der über das Kontoguthaben verfügt werden kann. Neobroker nutzen automatisierte Prozesse und moderne Technologien, um effizienter und damit kostengünstiger als traditionelle Broker zu arbeiten. Neobroker haben in den letzten Jahren vor allem bei jüngeren Anlegern an Beliebtheit gewonnen.
Vergleich: Welche Neobroker gibt es?
In Deutschland sind mehrere Neobroker aktiv. Diese Low-Cost-Broker unterscheiden sich zum Teil deutlich in Angebot und Kosten. Zu den Marktführern gehören die Anbieter Trade Republic und Scalabe Capital. Darüber hinaus gehören die Anbieter Smartbroker+, JustTrade, Traders Place, Finanzen invest und Bitpanda zur Gruppe der Neobroker.
In der folgenden Tabelle können die wichtigsten Parameter der Neobroker miteinander verglichen werden.
|Finanzen invest
|JustTrade
|Scalable Capital
|Smartbroker+
|Trade Republic
|Traders Place
|Bitpanda
|Depotgebühr
|Keine
|Keine
|Keine
|Keine
|Keine
|Keine
|Keine
|Guthabenzins
|-
|-
|2,5 % p.a. (separates Tagesgeldkonto)
|1,75 % p.a. (separates Zinskonto)
|2,0 % p.a.
|1,75 % p.a.
|-
|Kreditkarte
|-
|-
|-
|-
|Ja
|-
|Ja
|Handelbare ETFs
|ca. 2.600
|ca. 1.800
|ca. 3.000
|ca. 2.500
|ca. 2.600
|ca. 2.500
|ca. 2.500
|Handelbare Aktien
|ca. 8.600
|ca. 9.000
|ca. 8.000
|ca. 40.000
|ca. 12.400
|ca. 40.000
|ca. 7.500
|ETF-Sparpläne
|ca. 1.800
|ca. 290
|ca. 3.100
|ca. 2.400
|ca. 2.800
|ca. 1.900
|ca. 2.500
|Aktiensparpläne
|ca. 5.600
|-
|ca. 3.000
|ca. 5.600
|ca. 2.700
|ca. 2.000
|ca. 5.600
|Kosten pro Sparrate
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kosten pro Order
|0,00 €
|0,00 €
|0,99 € /
0,00 € (mit Flatrate)
|0,00 € (ab 500 Euro Ordervolumen über gettex)
|1,00 €
|1,00 € (bis 750,00 €) 0,00 € (ab 750,00 €)
|1,00 €
|Mindestordergröße
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,00 €
|Börsenplätze
|1
|9
|3
|45
|1
|43
|1
|Umfassende Analyse
|> Testbericht
|> Testbericht
|> Testbericht
|> Testbericht
|> Testbericht
|> Testbericht
|> Testbericht
Scalable Capital vs. Trade Republic
Trade Republic * und Scalable Capital * gehören zu den führenden Neobrokern in Deutschland. Beide Broker bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in Wertpapiere zu investieren. Trade Republic bietet den Handel mit Aktien, ETFs, Anleihen, Kryptowährungen und Derivaten, während Scalable Capital zusätzlich den Zugang zu aktiven Fonds ermöglicht. Beide bieten aber nur eine eingeschränkte Anzahl an Handelsplätzen. Wir haben die Angebote der Marktführer unter die Lupe genommen und in dieser Tabelle gegenübergestellt.
|Trade Republic
|Scalable Capital
|Depotgebühr
|Keine
|Keine
|Guthabenzins
|2,0 % p.a.
2,5 % p.a.
(Tagesgeldkonto)
|Handelbare ETFs
|ca. 2.600
|ca. 3.000
|Handelbare Aktien
|ca. 12.400
|ca. 8.000
|ETF-Sparpläne
|ca. 2.800
|ca. 3.100
|Aktiensparpläne
|ca. 2.700
|ca. 3.000
|Kosten pro Sparrate
|Kostenfrei
|Kostenfrei
|Kosten pro Order
|1,00 €
|0,99 € /
0,00 € (mit Flatrate)
|Mindestordergröße
|-
|-
|Börsenplätze
|1
|3
|Umfassende Analyse
|> Testbericht
|> Testbericht
Warum sind Neobroker so günstig?
Neobroker bieten deutlich niedrigere Kosten für den Wertpapierhandel als traditionelle Direktbanken. Dies ist möglich, weil Neobroker auf automatisierte Prozesse und moderne Technologien setzen, um effizienter zu arbeiten und damit ihre Kosten zu senken. Zudem bieten sie nur eine eingeschränkte Produktpalette an. So können oft nicht alle Wertpapierarten (z.B. Anleihen) gehandelt werden und es wird nur ein eingeschränkter Zugang zu Börsenplätzen angeboten. Angebote wie ein Girokonto oder eine Kreditkarte sind bei den meisten Neobrokern nicht erhältlich, eine Ausnahme ist hier Trade Republic, die eine eigene Kreditkarte anbieten. Ein weiterer Grund für die geringeren Kosten ist die Fokussierung auf digitale Kanäle. Da Neobroker hauptsächlich online tätig sind, können sie ihre Dienstleistungen darüber anbieten, was niedrigere Kosten und höhere Effizienz bedeutet.
Update: Zinsen bei Neobrokern
Nachdem die Einlagenzinsen bei der EZB zuletzt wieder gestiegen sind, haben sich die Neobroker von den Negativzinsen verabschiedet und bieten nun ebenfalls wieder eine Verzinsung auf das Guthaben an. Die Zinsangebote von Trade Republic und Scalable Capital stechen hervor, allerdings wird bei Trade Republic das Verrechnungskonto und bei Scalable ein separates Tagesgeldkonto verzinst. Zum Schutz der Kontoguthaben greift in beiden Fällen die gesetzliche Einlagensicherung.
- Trade Republic: Der Neobroker bietet eine Guthabenverzinsung von 2,0 Prozent p.a.. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich.
- Scalable Capital: Sowohl für Kunden mit dem kostenpflichtigen Angebot PrimeBroker+ (4,99 Euro pro Monat) als auch beim kostenlosen FREE Broker gibt es eine unbegrenzte Verzinsung des Guthabens von 2,5 % p.a., allerdings auf einem separaten Tagesgeldkonto. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich. Interessant: Im Rahmen des PrimeBroker+ Depotmodells können alle Wertpapiertransaktionen ab 0 Euro Ordergebühren ausgeführt werden.
Vorteile von Neobrokern
- Niedrigere Gebühren: Neobroker sind oft günstiger als traditionelle Broker.
- Einfachere Bedienung: Neobroker bieten eine einfache und benutzerfreundliche Plattform, die sich intuitiv bedienen lässt.
- Mehr Flexibilität: Bei Neobrokern können Anleger oft schneller und einfacher mit Wertpapieren handeln. Auch Ein- und Auszahlungen sind oft schnell und einfach möglich.
- Tools: Neobroker bieten häufig zusätzliche Tools an, die Anleger bei ihren Anlageentscheidungen unterstützen.
- Bessere Verfügbarkeit: Anlegerinnen und Anleger können jederzeit und von überall auf ihr Konto zugreifen und Transaktionen durchführen. Darüber hinaus bieten viele Neobroker eine mobile App an, um den Handel noch einfacher zu gestalten.
Nachteile von Neobrokern
- Weniger Erfahrung: Neobroker sind relativ neu auf dem Markt und verfügen daher über weniger Erfahrung als etablierte Broker.
- Weniger Service: Da Neobroker ihr Angebot online anbieten, bieten sie oft weniger Unterstützung beim Kundenservice als traditionelle Broker.
- Eingeschränkte Produktvielfalt: Neobroker konzentrieren sich häufig auf eine begrenzte Auswahl an Wertpapieren und Produkten. Dies kann ein Nachteil für Anleger sein, die Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlagemöglichkeiten suchen.
- Technische Probleme: Da Neobroker meist nur online arbeiten, können technische Probleme wie Serverausfälle oder andere Störungen zu Verzögerungen oder Verlusten bei Transaktionen führen.
Für wen eignet sich ein Neobroker?
Ein Neobroker eignet sich in erster Linie für Anleger, die selbstständig in Wertpapiere investieren möchten, eine benutzerfreundliche digitale Plattform bevorzugen und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich verfügen. Neobroker bieten häufig niedrigere Gebühren als traditionelle Broker und sind oft auf mobile Geräte ausgerichtet, was für Anleger, die viel unterwegs sind und über ihr Smartphone oder Tablet handeln möchten, sehr praktisch ist. Neobroker sind jedoch in der Regel keine Vollbanken und bieten daher oft nicht alle Finanzdienstleistungen einer traditionellen Bank wie z.B. Girokonten, Kreditkarten oder Kredite an.
Wie wähle ich einen Neobroker aus?
Bei der Auswahl eines Neobrokers sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, sollten trotz gewisser Einschränkungen bezüglich Service und Angebot folgende Fragen beantwortet und zwischen den verschiedenen Brokern verglichen werden:
- Welche Gebühren bzw. Orderkosten fallen für den Wertpapierhandel an?
- Werden Depotführungsgebühren berechnet?
- Erhalte ich Zinsen auf mein Verrechnungskonto?
- Wie erfolgt die Gutschschrift der Zinsen?
- Welche Wertpapiere können gehandelt werden (Aktien, ETFs, Anleihen, Derivate etc.)?
- Werden Aktien- oder ETF-Sparpläne angeboten?
- Wie möchte ich handeln (mobil, stationär, beides)?
- Welche Börsen bzw. Handelsplätze sind mir wichtig?
- Möchte ich ein Gemeinschafts-, Einzel- oder Kinderdepot eröffnen?
- Wie wichtig ist mir der Kundenservice (z.B. persönlicher Ansprechpartner, Hotline, etc.)?
- Wie ist der Neobroker reguliert (Bafin)?
Hat man diese Fragen für sich beantwortet, kann man eine fundierte Entscheidung treffen, bei welchem Neobroker man ein Depot eröffnen sollte. Eine gute Möglichkeit, verschiedene Neobroker zu vergleichen und zu bewerten, ist unser Broker-Vergleich.
Wie sicher sind Neobroker?
Neobroker in Deutschland sind sicher, da sie entweder selbst als Bank auftreten und damit von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert werden, oder sie arbeiten mit lizenzierten Abwicklungsplattformen zusammen, die dann ebenfalls von der BaFin beaufsichtigt werden.
- Einlagen auf den Konten der Neobroker bzw. ihrer Abwicklungsbanken sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.
- Wertpapiere in den Depots der Neobroker werden treuhänderisch verwaltet. Im Falle einer Insolvenz des Neobrokers oder seiner Abwicklungsbank besteht kein Zugriff auf diese Vermögenswerte. Die Wertpapiere können in diesem Fall einfach auf ein Depot eines anderen Instituts übertragen werden.
Der Zugriff auf das Konto bzw. Wertpapierdepot ist bei den meisten Neobrokern zusätzlich durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (Login + Smartphone-Freigabe) gesichert. Zudem muss jede Zahlung oder Wertpapiertransaktion meist zusätzlich mit einer AppTan oder FaceID bestätigt werden.
Fazit: Neobroker: Top Angebot für Einsteiger
Neobroker sind eine relativ neue Art von Brokern, die in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen haben. Im Gegensatz zu traditionellen Direktbanken bieten Neobroker meist kostenlosen Wertpapierhandel oder Sparpläne an. Sie sind daher besonders attraktiv für junge Anlegerinnen und Anleger, die gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen. Neobroker haben aber auch einige Nachteile, wie z.B. eine begrenzte Auswahl an handelbaren Wertpapieren und einen eingeschränkten Zugang zu bestimmten Börsen. Insgesamt sind Neobroker dennoch eine attraktive Alternative für Anlegerinnen und Anleger, die einen kostengünstigen, benutzerfreundlichen und mobilen Broker suchen.
In unserem Depot Vergleich kannst du die Angebote der Neobroker miteinander vergleichen.
Wichtige Fragen über Neobroker
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- Alles über Neobroker
- Definition: Was ist ein Neobroker?
- Vergleich: Welche Neobroker gibt es?
- Scalable Capital vs. Trade Republic
- Warum sind Neobroker so günstig?
- Update: Zinsen bei Neobrokern
- Für wen eignet sich ein Neobroker?
- Wie wähle ich einen Neobroker aus?
- Wie sicher sind Neobroker?
- Neobroker: Top Angebot für Einsteiger
- Wichtige Fragen über Neobroker