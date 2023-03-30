Neobroker Vergleich: Die besten Anbieter im Test

Neobroker haben ihren Ursprung in den USA. Einer der bekanntesten und einflussreichsten Neobroker ist Robinhood, der 2013 gegründet wurde und sich rasch zu einer der am schnellsten wachsenden Brokerplattformen entwickelt hat. Robinhood hat den Markt mit seiner benutzerfreundlichen mobilen Anwendung und der Einführung des provisionsfreien Handels mit Aktien, ETFs und Optionen aufgemischt. Dabei hat Robinhood die Art und Weise, wie Privatanleger investieren, revolutioniert.

Heute sind Neobroker auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Neobroker sind so beliebt, weil sie niedrigere Orderkosten, keine Depotkosten und meist ein besseres Nutzererlebnis als traditionelle Broker bieten. Viele Anlegende schätzen besonders die Flexibilität und Einfachheit der Neobroker. Doch wie können Neobroker einen so kostengünstigen und teilweise kostenlosen Wertpapierhandel anbieten?

In diesem Ratgeber findest du die wichtigsten Fakten zum Thema Neobroker sowie eine Vorstellung der besten Anbieter auf dem Markt.