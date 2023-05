Aktien einfach erklärt

In der Praxis gibt es neben den Aktien mit Nennbetrag auch Aktien ohne Nennbetrag, so genannte Stückaktien oder nennwertlose Aktien. Sie haben einen rechnerischen Nennwert, der mindestens einem Anteil am Grundkapital von einem Euro entsprechen muss. So schreibt es das Aktiengesetz vor. Nennwertlose Aktien sind zum Teil in anderen Ländern üblich, weshalb ein Teil der Unternehmen diese Variante wählt. Wichtig zu wissen: Auf den Wert einer Aktie hat es keinen Einfluss, ob es sich um eine Stückaktie oder eine Aktie mit Nennwert handelt. Anlegerinnen und Anleger können diesen Umstand also getrost ignorieren.