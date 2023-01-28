Über extraETF.com

Ob Privatanleger oder Profi - wir wollen dir unser Finanzwissen zugänglich machen und dir sinnvolle Wege zum Vermögensaufbau aufzeigen.

Wir bringen Licht in den Anlagedschungel und versorgen dich mit allen Informationen, die für eine erfolgreiche Geldanlage wichtig sind. Denn unser Ziel ist es, dich beim Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien & Co. optimal zu unterstützen.

Mit nützlichen Tools, fundierten Inhalten und viel Leidenschaft helfen wir dir, finanziell zu wachsen!

extraETF - Dein Anlegerportal

Mit unserer ETF-Schnellsuche, den ausführlichen ETF-Profilseiten, zahlreichen Finanzrechnern, über 100 Musterdepots, einem großen Wissensbereich und einem umfangreichen Vergleichs- und Testangebot ist deine Anlagestrategie schnell gefunden. Mit unserem Finanzmanager helfen wir dir, deine Strategie & dein Vermögen zu überwachen, zu analysieren, Risiken zu erkennen und vieles mehr.

Außerdem versorgt dich unsere Redaktion in unserem Newsbereich täglich mit brandaktuellen News & Meldungen rund um das Thema Geldanlage & Vermögensaufbau. Mit unserem digitalen Format extraETF DeepDive veröffentlichen wir ab März 2026 viermal jährlich vertiefende Analysen zu ausgewählten Anlagethemen, ergänzt um Praxis-Tipps, Community-Insights sowie ein begleitendes Live-Webinar mit Q&A.