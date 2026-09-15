Welches Frühstartrente-Depot ist das beste?
Welches Frühstartrente-Depot am besten zu deinem Kind passt, hängt vor allem von Kosten, Kapitalanlage und Zuzahlungsmöglichkeiten ab. Bei einem Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten sind niedrige laufende Kosten besonders wichtig. Gleichzeitig solltest du darauf achten, wie hoch die Aktienquote ist, wie breit das Geld investiert wird und ob du die staatliche Förderung durch eigene Sparbeiträge ergänzen kannst.
Mit dem Frühstartrente Vergleich von extraETF kannst du die verfügbaren Angebote nach diesen Kriterien vergleichen und anschließend direkt beim gewünschten Anbieter eröffnen.
Alle Angaben beruhen auf Ankündigungen der Anbieter und wurden von uns sorgfältig recherchiert, sind aber unverbindlich. Bislang ist kein Frühstartrente-Produkt zertifiziert; Konditionen und Angebote können sich bis zum Start am 1. Januar 2027 ändern. Maßgeblich sind die Preis- und Leistungsverzeichnisse der Anbieter.
Welche Anbieter planen eine Frühstartrente?
Die ersten Banken und Broker positionieren sich bereits für den Start der Frühstartrente. Sobald konkrete Frühstartrente-Depots verfügbar sind, findest du sie im Frühstartrente Vergleich von extraETF. Wir zeigen dir transparent, welche Anbieter am Markt sind, welche Kosten anfallen und wie das Geld deines Kindes angelegt wird.
Zu den Anbietern, die sich bereits konkret mit Angeboten rund um die neue geförderte Altersvorsorge positioniert haben, gehören unter anderem Scalable Capital, Trade Republic, finanzen.net ZERO und Consorsbank.
|Anbieter
|Frühstartrente
|Aktueller Stand
|Scalable Capital
|geplant
|Vorregistrierung/AVD angekündigt
|Trade Republic
|geplant
|AVD angekündigt
|finanzen.net Zero
|angekündigt
|Einbindung der Förderung geplant
|Consorsbank
|angekündigt
|Konditionen noch offen
|ING
|noch offen
|Altersvorsorgedepot angekündigt
|DKB
|noch offen
|Altersvorsorgedepot angekündigt
|Comdirect
|noch offen
|Altersvorsorgedepot angekündigt
|Smartbroker+
|noch offen
|Altersvorsorgedepot angekündigt
Auch Deka, Union Investment, quirion, Allianz und Fidelity haben Produktankündigungen im Umfeld des Altersvorsorgedepots gemacht.
Welche dieser Anbieter letztlich ein eigenes Frühstartrente-Depot anbieten und zu welchen Konditionen, steht jedoch noch nicht abschließend fest. Es ist zudem naheliegend, dass weitere Banken und Broker mit bestehenden Junior-Depots in den Markt einsteigen werden.
Sobald die Anbieter ihre endgültigen Konditionen veröffentlichen, kannst du die Frühstartrente-Angebote bei extraETF direkt miteinander vergleichen und das passende Depot für dein Kind auswählen.
Noch ist dein gewünschter Anbieter nicht dabei? Dann kannst du dich bei extraETF vormerken. Wir informieren dich, sobald neue Frühstartrente-Angebote feststehen und in unserem Vergleich verfügbar sind.
Worauf du beim Frühstartrente Vergleich achten solltest
Bei einem Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten zählt nicht nur der Preis. Entscheidend ist das Gesamtpaket aus Kosten, Kapitalanlage und Flexibilität.
- Kosten: Vergleiche laufende Produkt- und Depotkosten sowie mögliche Gebühren für Zuzahlungen oder einen Anbieterwechsel. Kleine Kostenunterschiede können sich über Jahrzehnte deutlich auswirken.
- Kapitalanlage: Prüfe Aktienquote, Diversifikation und die eingesetzten ETFs oder Fonds. Bei einem langen Anlagehorizont kann eine hohe Aktienquote langfristig höhere Renditechancen bieten.
- Private Zuzahlungen: Achte darauf, ob Eltern oder Großeltern zusätzlich einzahlen können und welche Mindestbeträge oder Kosten dafür gelten.
- Bedienung und Transparenz: Eine gute digitale Oberfläche sollte Depotwert, Einzahlungen, Wertentwicklung, Kosten und Kapitalanlage übersichtlich darstellen.
- Wechselmöglichkeiten: Prüfe, ob und zu welchen Konditionen du das Frühstartrente-Depot später zu einem anderen Anbieter übertragen kannst.
Frühstartrente eröffnen: So gehst du vor
Sobald die ersten Angebote verfügbar sind, kannst du die Frühstartrente für dein Kind voraussichtlich vollständig online eröffnen. Der genaue Ablauf hängt vom jeweiligen Anbieter ab.
- Anbieter vergleichen: Vergleiche mit extraETF Kosten, Kapitalanlage, Zuzahlungsmöglichkeiten und Leistungen der Frühstartrente-Anbieter.
- Frühstartrente auswählen: Hast du ein passendes Angebot gefunden, wechselst du direkt zum Anbieter und startest dort die Depoteröffnung.
- Eltern legitimieren: Als gesetzlicher Vertreter musst du dich beim Anbieter legitimieren. Je nach Anbieter können dafür auch Angaben oder Nachweise zum Kind und gegebenenfalls zum zweiten gesetzlichen Vertreter erforderlich sein.
- Depot eröffnen und Förderung erhalten: Nach erfolgreicher Eröffnung wird das Frühstartrente-Depot deinem Kind zugeordnet. Die staatliche Förderung kann anschließend in den Vertrag fließen.
- Zusätzlich für dein Kind sparen: Sofern der Anbieter private Zuzahlungen ermöglicht, kannst du die staatliche Förderung durch eigene Sparbeiträge ergänzen.
Tipp: Die Frühstartrente ist nur ein Baustein beim langfristigen Vermögensaufbau für Kinder. In unserem Ratgeber „Sparen für Kinder“ zeigen wir dir, welche weiteren Möglichkeiten es gibt und wie sich beispielsweise Junior-Depot, ETF-Sparplan und Frühstartrente kombinieren lassen.
Hast du einen passenden Anbieter gefunden, kannst du über den extraETF Frühstartrente Vergleich direkt zur Depoteröffnung beim Anbieter wechseln.
Frühstartrente selbst eröffnen oder Auffanglösung nutzen?
Eröffnen Eltern kein eigenes Frühstartrente-Depot, geht die staatliche Förderung nicht verloren. Die Beiträge fließen stattdessen in die vorgesehene Auffanglösung und werden für das Kind angelegt.
Mit einem eigenen Frühstartrente-Depot kannst du dagegen Anbieter, Kosten und Anlagekonzept gezielt auswählen. Je nach Angebot kannst du außerdem zusätzlich eigenes Geld einzahlen.
Wer mehr Einfluss auf die Geldanlage seines Kindes haben möchte, sollte deshalb die verfügbaren Frühstartrente-Depots vergleichen.
Fazit: Frühstartrente vergleichen und passenden Anbieter finden
Mit der Frühstartrente startet der staatlich geförderte Vermögensaufbau bereits im Kindesalter. Durch den langen Anlagehorizont können auch kleine Beiträge über Jahrzehnte zu einem beachtlichen Vermögen anwachsen.
Umso wichtiger ist die Wahl des passenden Anbieters. Mit dem Frühstartrente Vergleich von extraETF vergleichst du Kosten, Kapitalanlage und Zuzahlungsmöglichkeiten und findest das passende Depot für dein Kind.
Du kannst dich bereits heute in unserer AVD-Startliste vormerken lassen und ab Januar 2027 in Ruhe die Frühstartrente Angebote vergleichen.
Häufig gestellte Fragen zum Frühstartrente Vergleich
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