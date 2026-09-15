Die ersten Banken und Broker positionieren sich bereits für den Start der Frühstartrente. Sobald konkrete Frühstartrente-Depots verfügbar sind, findest du sie im Frühstartrente Vergleich von extraETF. Wir zeigen dir transparent, welche Anbieter am Markt sind, welche Kosten anfallen und wie das Geld deines Kindes angelegt wird.

Zu den Anbietern, die sich bereits konkret mit Angeboten rund um die neue geförderte Altersvorsorge positioniert haben, gehören unter anderem Scalable Capital, Trade Republic, finanzen.net ZERO und Consorsbank.

Anbieter Frühstartrente Aktueller Stand Scalable Capital geplant Vorregistrierung/AVD angekündigt Trade Republic geplant AVD angekündigt finanzen.net Zero angekündigt Einbindung der Förderung geplant Consorsbank angekündigt Konditionen noch offen ING noch offen Altersvorsorgedepot angekündigt DKB noch offen Altersvorsorgedepot angekündigt Comdirect noch offen Altersvorsorgedepot angekündigt Smartbroker+ noch offen Altersvorsorgedepot angekündigt Quelle: extraETF Research, Stand: 14.09.2026

Auch Deka, Union Investment, quirion, Allianz und Fidelity haben Produktankündigungen im Umfeld des Altersvorsorgedepots gemacht.

Welche dieser Anbieter letztlich ein eigenes Frühstartrente-Depot anbieten und zu welchen Konditionen, steht jedoch noch nicht abschließend fest. Es ist zudem naheliegend, dass weitere Banken und Broker mit bestehenden Junior-Depots in den Markt einsteigen werden.

Sobald die Anbieter ihre endgültigen Konditionen veröffentlichen, kannst du die Frühstartrente-Angebote bei extraETF direkt miteinander vergleichen und das passende Depot für dein Kind auswählen.

Noch ist dein gewünschter Anbieter nicht dabei? Dann kannst du dich bei extraETF vormerken. Wir informieren dich, sobald neue Frühstartrente-Angebote feststehen und in unserem Vergleich verfügbar sind.