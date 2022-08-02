Vermögenswirksame Leistungen (VL) in ETFs anlegen
VL-Sparen mit ETFs & staatliche Zulagen sichern
Immer mehr Arbeitnehmer setzen auf das VL-Sparen mit ETFs, denn damit lässt es sich besonders günstig und renditestark sparen. Die vermögenswirksamen Leistungen (VL) gibt es in Deutschland bereits seit den sechziger Jahren.
Trotz der vielen Vorteile lassen Millionen Arbeitnehmer die Möglichkeit des Sparens mit vermögenswirksamen Leistungen verstreichen. So macht jeder dritte VL-Berechtigte in Deutschland nicht davon Gebrauch – zu Lasten der Altersvorsorge und Vermögensbildung.
Was du über vermögenswirksame Leistungen wissen musst und wie du VL-Sparen mit ETFs umsetzen kannst, erklären wir dir in diesem Beitrag.
Das Wichtigste in Kürze: Vermögenswirksame Leistungen mit einem ETF auf einen Blick
Definition: Bei vermögenswirksamen Leistungen – kurz VL – handelt es sich um freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die Arbeitnehmer dabei helfen sollen, Vermögen aufzubauen.
Wer? Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen haben Arbeitnehmer, Auszubildende, Beamte, Soldaten und Richter.
Wie viel? Die maximale VL-Leistung beläuft sich auf 40 Euro pro Monat. In der Regel wird der Vertrag sechs Jahre lang bespart.
VL mit ETFs: Legst du die vermögenswirksamen Leistungen in ETFs an, erhältst du die höchste Förderung und kannst somit mehr aus deinem VL-Sparplan herausholen.
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Definition: Was ist VL-Sparen?
Vermögenswirksame Leistungen stehen Millionen von Arbeitnehmern in Deutschland zu. Die VL stellen zusätzliche Geldleistungen des Arbeitgebers zur Vermögensbildung dar und der Staat fördert das. Demnach erhalten Sparer bis zu 40 Euro monatlich – zusätzlich zum Bruttogehalt – und können diesen Betrag mit einem eigenen Sparanteil aufstocken, um die volle Förderung zu erhalten.
Ob und in welcher Höhe Ansprüche auf vermögenswirksame Leistungen bestehen, ist in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen geregelt. Der Sparbetrag kann in Banksparpläne, Fondssparpläne oder Bausparverträge investiert oder zur Tilgung eines Baukredits verwendet werden. Die größten Renditechancen und höchste Förderung gibt es beim VL-Fondssparen. Wer sich dafür entscheidet, fährt mit Fondssparplänen, die in ETFs investieren, am besten.
Wer hat Anspruch auf VL-Sparen?
Per Gesetz (§ 1 Abs. 5 VermBG) können Angestellte, Arbeiter, Auszubildende, Beamte, Soldaten und Richter vermögenswirksame Leistungen beziehen (§ 1,5 VermBG). Rentner, Selbstständige, Freiberufler und freie Mitarbeiter können keine VL beanspruchen.
Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen. Der Arbeitgeber zahlt sie also freiwillig. In vielen Branchen ist die Zahlung im Tarifvertrag geregelt. Manchmal findet sich auch ein entsprechender Passus in den Betriebsvereinbarungen oder im individuellen Arbeitsvertrag.
Neue Mitarbeiter haben meist erst nach Ablauf der Probezeit Anspruch auf die Zahlungen. Teilzeitkräfte bekommen vermögenswirksame Leistungen meist nur anteilig.
Verzichte nicht auf bis zu 480 Euro pro Jahr.
Welche Sparformen gibt es beim VL-Sparen?
Für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen sieht der Gesetzgeber verschiedene Anlageformen bzw. Anlagearten vor. Je nach Risikobereitschaft, Laufzeit, Renditeerwartung oder auch dem Einkommen können verschiedene Sparformen in Betracht gezogen werden.
Diese fünf Sparformen bei vermögenswirksamen Leistungen gibt es:
Arbeitnehmersparzulage: Wie hoch ist die staatliche Förderung bei vermögenswirksamen Leistungen?
Die Förderung und die Einkommensgrenzen sind für einen VL-Fondssparplan, wie das VL-Fondssparen auf ETFs, am attraktivsten. Sollte dein zu versteuerndes Einkommen unter 20.000 Euro liegen, hast du einen Anspruch auf eine Förderung von 20 Prozent auf das angesparte Geld – maximal jedoch 80 Euro.
Du solltest dich also eher für diese Art der Vermögensanlage entscheiden. Durch die lange Sparphase werden – trotz Kursrisiken an der Börse – Verluste minimiert.
Zusätzlich zum Arbeitgeber, fördert der Staat mit der Arbeitnehmersparzulage die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen. Je nach Sparform gelten jedoch unterschiedliche Einkommensgrenzen und Förderhöhen. Für die Berechnung des Einkommens wird auf das zu versteuernde Einkommen zurückgegriffen. Die Höhe der Sparzulage hängt von der gewählten Sparform ab.
|Sparvertrag
|Einkommensgrenzen (Ledige/Verheiratete)
|Staatliche Förderung (Ledige/Verheiratete)
|Fondssparplan
|40.000 Euro / 80.000 Euro
|20 % (max. 80 Euro / 160 Euro p.a.)
|Banksparplan
|-
|Keine Förderung
|Bausparvertrag
|40.000 Euro / 80.000 Euro
|9 % (max. 43 Euro / 86 Euro p.a.)
|Tilgung eines Wohndarlehens
|40.000 Euro / 80.000 Euro
|9 % (max. 43 Euro / 86 Euro p.a.)
Änderung 2024: Die Bundesregierung hat im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes beschlossen, dass die Einkommensgrenzen im Jahr 2024 vereinheitlicht und deutlich angehoben werden. Sowohl für das Aktiensparen als auch für das Bausparen bzw. die Tilgung eines Bauspardarlehens liegen sie dann bei 40.000 Euro. Für zusammenveranlagte Ehepaare gilt der doppelte Wert von 80.000 Euro. Die Förderung und die Höhe der maximalen Einzahlung bleiben unverändert.
Wie funktionieren vermögenswirksame Leistungen mit ETFs?
ETFs eignen sich aufgrund der größeren Renditechancen besonders gut, um das Ziel des Vermögensaufbaus zu erreichen. Durch die monatlichen Einzahlungen greift zusätzlich der Cost-Average-Effekt, durch den negative Markteinflüsse und Kursschwankungen an den Aktienmärkten besser kompensiert werden.
Anstatt die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber auf ein normales Bankkonto einzuzahlen, werden mit einem VL-ETF-Sparplan Monat für Monat Anteile an einem ETF erworben. Mit Hilfe eines solchen VL-ETF-Sparplans zahlst du sechs Jahre lang ein, im siebten Jahr ruht das Kapital. Nach der Laufzeit kannst du dir das Geld auszahlen lassen oder den Sparplan fortführen. Bei den Anbietern Oskar VL * und Fidelity * entfällt die Sperrfrist. In diesen Fällen erhältst du dann aber auch keine staatliche Förderung. Diese Angebote eignen sich daher eher für Sparerinnen und Sparer, die über den genannten Einkommensgrenzen liegen.
Banken und digitale Vermögensverwalter bieten ETF VL-Sparen zu günstigen Ausführungskosten an. Die monatlichen Sparraten werden also nicht übermäßig durch hohe Kaufkosten geschmälert. Die Banken Comdirect * und Finvesto * eignen sich besonders für das Anlegen von vermögenswirksamen Leistungen in ETFs. Auch interessant ist das digitale Sparangebot von Oskar *.
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Welche ETFs eignen sich zum VL-Sparen?
Nicht jeder Investmentfonds oder ETF ist VL-fähig, sodass er für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen genutzt werden kann. Der Fonds muss über einen Aktienanteil von mindestens 60 Prozent verfügen.
Für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen im Rahmen eines VL-ETF-Sparplans bieten sich besonders kostengünstige, breit gestreute Welt-ETFs an. Damit können Anleger an den Renditechancen der Aktienmärkte teilhaben und gleichzeitig einzelne Länder- oder Branchenrisiken reduzieren.
Welche ETFs sich zum VL-Sparen eignen, kannst du aus der Tabelle entnehmen. Alternative ist das Angebot von Oskar *. Denn dort investiert man automatisch in verschiedene unterschiedliche ETFs – weltweit gestreut. Zudem berücksichtigt Oskar nachhaltige Aspekte bei der Geldanlage.
Die folgenden ETFs eignen sich besonders zum VL-Sparen mit ETFs.
|ETF-Name
|iShares Core MSCI World UCITS ETF (ACC)
Aktien, Welt (Industrieländer)
|Jetzt VL-Sparen *
|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF (ACC)
Aktien, Welt (Industrieländer)
|Jetzt VL-Sparen *
|Lyxor MSCI World UCITS ETF (DIST)
Aktien, Welt (Industrieländer)
|Jetzt VL-Sparen *
|Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACC)
Aktien, Welt (Industrie- & Schwellenländer)
|Jetzt VL-Sparen *
|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF (ACC)
Aktien, Welt (Industrie- & Schwellenländer)
|Jetzt VL-Sparen *
Nicht den passenden ETF gefunden? Über unsere ETF-Suche kannst du dir alle VL-fähigen ETFs anzeigen lassen.
Welche Banken bieten VL-Sparen mit ETFs an?
Leider bieten derzeit noch nicht so viele Banken kostengünstige ETF-Sparpläne mit vermögenswirksamen Leistungen an. Derzeit sind es Comdirect * und Finvesto *, hinter denen als technischer Abwickler die Fondsplattform ebase fungiert, sowie Fidelity *.
Interessant ist auch das Angebot des digitalen Vermögensverwalters Oskar VL *, der in ein Portfolio aus ETFs investieren kann.
|Anbieter
|Kontoführung
|Gebühren
|Finvesto *
|12 Euro p.a.
|0,2 % der Sparrate
|Mehr Infos *
|Comdirect *
|18 Euro p.a.
|0,2 % der Sparrate
|Mehr Infos *
|Oskar *
|1,00 % p.a. bei Portfoliowert von weniger als 10.000 Euro (zwischen 10.000 Euro - 50.000 Euro 0,8 % p.a., ab 50.000 Euro 0,7 % p.a.)
|Kostenfrei
|Mehr Infos *
|Fidelity *
12 Euro je angefangenem Kalenderjahr
zzgl. 0,25% vom durchschnittl. Depotwert p.a.(mind. 25 Euro, max. 50 Euro je angefangenem Kalenderjahr); kostenlos ab durchschnittl. Depotvolumen p.a. von 20.000 Euro
|Kostenfrei
|Mehr Infos *
Welches Sparvermögen kann beim VL-Sparen mit ETFs erwartet werden?
VL-Sparen mit ETFs zählt zu den renditestärksten Sparmöglichkeiten für vermögenswirksame Leistungen, das zeigt eine Analyse des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Laut dieser Studie konnten VL-Fondssparpläne auf deutsche Aktienfonds in den vergangenen 50 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,41 Prozent pro Jahr erzielen. Die Arbeitnehmersparzulage erhöht die Rendite noch zusätzlich.
Das bedeutet für dich: Wenn du sechs Jahre den monatlichen Höchstsatz von 40 Euro in einen VL‑Vertrag investiert hättest, wären aus den eingezahlten 2.880 Euro nach sieben Jahren (6 Jahre sparen + 1 Jahr Wartezeit) inklusive der staatlichen Förderung rund 4.400 Euro geworden. Die Vertragskosten lassen wir bei diesem Beispiel außen vor.
Darum macht das Aufstocken der vermögenswirksamen Leistungen (mit oder ohne ETFs) Sinn
Sofern der Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen nicht bis zum maximal förderberechtigten Betrag zahlt, lohnt es sich für Arbeitnehmer die Differenz aus eigenen Mitteln aufzustocken. Dies hat den Vorteil, dass Vertrags- und Ausführungsgebühren nicht übermäßig auf kleinen Sparraten lasten.
Zudem erhalten die Anleger die maximale Arbeitnehmersparzulage in Höhe von 20 Prozent der Sparsumme, maximal jedoch 80 Euro. Um die maximale Arbeitnehmersparzulage zu erhalten, reicht es also 33,33 Euro im Monat (33,33 Euro x 12 = 400 Euro x 20 Prozent = 80 Euro Sparzulage) anzusparen. Bei Verheirateten gilt die doppelte Summe.
Schritt für Schritt zum VL-Sparen mit ETFs
Wenn du dich für vermögenswirksame Leistungen mit ETFs entschieden hast, musst du folgende fünf Schritte unternehmen:
Beim Arbeitgeber den Anspruch auf Vermögenswirksame Leistung (VL) erfragen.
Geeignetes VL-ETF-Depot eröffnen. Wir empfehlen dazu Finvesto *, Comdirect *, Oskar * oder Fidelity *.
Passenden ETF für die vermögenswirksamen Leistungen auswählen (entfällt bei Oskar oder Ginmon). Wir empfehlen Welt-ETFs von iShares, Lyxor und Xtrackers.
Arbeitgeberbescheinigung deines ETF-VL-Vertrags an den Arbeitgeber weiterleiten.
Überprüfen, ob die Sparrate vom Arbeitgeber überwiesen worden ist.
Fazit: Deshalb lohnt es sich, vermögenswirksame Leistungen in ETFs anzulegen
VL-Sparen ist eine staatlich geförderte Sparform. Der Arbeitgeber kann dabei bis zu 40 Euro monatlich an die Arbeitnehmer auszahlen. Diese sparen den Betrag über sechs Jahre an. Das Sparvermögen muss dann noch ein weiteres Jahr ruhen. Nach sieben Jahren steht das Kapital inklusive der Förderprämien frei zur Verfügung. Der Staat fördert VL-Sparen je nach gewählter Sparform mit unterschiedlichen Prämien.
Die renditestärkste Form beim VL-Sparen ist das Fondssparen – am besten gleich mit ETFs. So kann langfristig ein kleiner Kapitalstock aufgebaut werden. Wir empfehlen die Anbieter Finvesto *, Comdirect *, Oskar * oder Fidelity * für das ETF-VL-Sparen.
Häufige Fragen zum VL-Sparen
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- Vermögenswirksame Leistungen mit einem ETF auf einen Blick
- Definition: Was ist VL-Sparen?
- Wer hat Anspruch auf VL-Sparen?
- Welche Sparformen gibt es beim VL-Sparen?
- Arbeitnehmersparzulage: Wie hoch ist die staatliche Förderung bei vermögenswirksamen Leistungen?
- Wie funktionieren vermögenswirksame Leistungen mit ETFs?
- Welches Sparvermögen kann beim VL-Sparen mit ETFs erwartet werden?
- Darum macht das Aufstocken der vermögenswirksamen Leistungen (mit oder ohne ETFs) Sinn
- Schritt für Schritt zum VL-Sparen mit ETFs
- Deshalb lohnt es sich, vermögenswirksame Leistungen in ETFs anzulegen
- Häufige Fragen zum VL-Sparen