Vermögenswirksame Leistungen (VL) in ETFs anlegen

Immer mehr Arbeitnehmer setzen auf das VL-Sparen mit ETFs, denn damit lässt es sich besonders günstig und renditestark sparen. Die vermögenswirksamen Leistungen (VL) gibt es in Deutschland bereits seit den sechziger Jahren.

Trotz der vielen Vorteile lassen Millionen Arbeitnehmer die Möglichkeit des Sparens mit vermögenswirksamen Leistungen verstreichen. So macht jeder dritte VL-Berechtigte in Deutschland nicht davon Gebrauch – zu Lasten der Altersvorsorge und Vermögensbildung.

Was du über vermögenswirksame Leistungen wissen musst und wie du VL-Sparen mit ETFs umsetzen kannst, erklären wir dir in diesem Beitrag.