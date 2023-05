Vermögenswirksame Leistungen (VL) in ETFs anlegen

ETFs eignen sich aufgrund der größeren Renditechancen besonders gut, um das Ziel des Vermögensaufbaus zu erreichen. Durch die monatlichen Einzahlungen greift zusätzlich der Cost‑Average‑Effekt, durch den negative Markteinflüsse besser kompensiert werden.

Anstatt die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber auf ein normales Bankkonto einzuzahlen, werden Monat für Monat Anteile an einem ETF erworben. Mit Hilfe eines VL-ETF-Sparplans zahlst du sechs Jahre lang ein, im siebten Jahr ruht das Kapital. Nach der Laufzeit kannst du dir das Geld auszahlen lassen oder den Sparplan fortführen. Bei den Anbietern Oskar VL * und Ginmon * entfällt die genannte Sperrfrist, was auch bei Fidelity * unter Auflösung des VL-Vertrages möglich ist. In solchen Fällen erhältst du dann aber auch keine staatliche Förderung. Diese Angebote eignen sich daher eher für Sparerinnen und Sparer, die über den genannten Einkommensgrenzen liegen.

Banken und digitale Vermögensverwalter bieten ETF VL-Sparen zu günstigen Ausführungskosten an. Die monatlichen Sparraten werden also nicht übermäßig durch hohe Kaufkosten geschmälert. Die Banken Comdirect * und Finvesto * eignen sich besonders für das Anlegen von vermögenswirksamen Leistungen in ETFs. Auch interessant sind die digitalen Sparangebote von Ginmon * und Oskar *.