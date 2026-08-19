ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

Viele stellen sich dabei die Frage des „richtigen“ Einstiegszeitpunkts. Denn das Timing kann auch den Gewinn oder Verlust der Anlage beeinflussen. Den optimalen Einstiegs- oder Verkaufszeitpunkt zu erwischen, ist jedoch so gut wie unmöglich. Mit einem Trick kannst du jedoch das Beste aus deiner Investition herausholen: Indem du Ein- und Ausstiegszeiten mischst. Dabei kaufst du nicht alle ETF-Anteile auf einen Schlag, sondern verteilt über mehrere Wochen oder Monate. Das Gleiche gilt für den Ausstieg aus den ETFs. Beachte jedoch, dass für die einzelnen Transaktionen oft Gebühren fällig werden. Nicht nur deswegen sollte man sich zuvor über die genauen Kosten von ETFs informieren.

Einmalanlagen in ETFs sind meist auf langfristiges Investieren ausgelegt. Denn da ETFs mit ihrer Wertentwicklung an einen Index gebunden sind und dieser natürlichen Schwankungen ausgesetzt ist, könnte man bei einem zu kurzen Anlagehorizont das Pech haben, dass die Kurse gefallen sind und man die Anlage nur mit Verlust verkaufen kann.