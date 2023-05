ETFs & Steuern

Wer in Wertpapiere wie ETFs investiert, muss sich auch mit Steuern auseinandersetzen. Das schreckt viele Anlegerinnen und Anleger ab. Es sollte dich jedoch nicht davon abhalten, dich mit der Steuerthematik auseinanderzusetzen oder gar von einer Investition in börsengehandelte Indexfonds abzusehen. Denn: Der Depotanbieter kümmert sich in den meisten Fällen um die Abführung der Abgeltungssteuer.

Es existieren jedoch einige steuerliche Besonderheiten bei ETFs, die Anlegerinnen und Anleger kennen sollten. Wir haben uns die Thematik etwas genauer angeschaut und klären wichtige Fragen zur Besteuerung von ETFs.