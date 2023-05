Die Investmentsteuerreform 2018 im Überblick

Nur Gewinne werden versteuert

Grundsätzlich gilt: Ist der Kurswert im Depot vom Jahresanfang bis zum Jahresende gestiegen, fallen Steuern an. Hat man im Jahr 2022 nur einen thesaurierenden ETF im Depot gehabt, dessen Kurswert bis zum Jahresende gesunken ist, fallen Anfang 2023 keine Steuern an, da nur Gewinne steuerpflichtig sind. Die Vorabpauschale entfällt. Bei thesaurierenden ETFs wird die Abgeltungssteuer ohnehin erst beim Verkauf fällig. Wenn der ETF eines Anlegers ausschüttet, zieht die depotführende Bank automatisch die Abgeltungssteuer ein und führt sie an den Fiskus ab. Dies geschieht natürlich nur, wenn der Anleger seinen Freistellungsauftrag (Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro) bereits ausgeschöpft oder noch nicht erteilt hat.

Besteuerung von Verlusten

Auf Verluste zahlt der Anleger keine Steuern, aber es gibt Sonderfälle, z.B. wenn der Depotwert in einem Jahr sinkt, man aber trotzdem Ausschüttungen erhalten hat. In diesem Fall muss die Ausschüttung natürlich höher sein als der Verlust, dann muss die Differenz versteuert werden. Generell gilt: ETF‑Verluste können mit ETF‑Gewinnen verrechnet werden. Aber: Nicht jeder „Topf“ kann mit jedem „Topf“ verrechnet werden. Die Details klärt man am besten mit einem Steuerexperten.