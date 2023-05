ETFs: thesaurierend vs. ausschüttend

Danach kannst du über die Erträge frei verfügen, dir etwas Schönes davon kaufen oder sie wieder in den ETF reinvestieren. Ausschüttende ETFs eignen sich daher z.B. als passives Einkommen, da sie in regelmäßigen Abständen automatisch einen gewissen Betrag auszahlen, dessen Höhe allerdings, ähnlich wie bei Aktien mit Dividende, jeweils unterschiedlich sein kann. Zudem können bei der Wiederanlage der Erträge weitere Gebühren, wie etwa Transaktionskosten, anfallen. Du erkennst einen ausschüttenden ETF meist an der Abkürzung „Dist“ in seinem Namen, was auf Englisch für „Distributing“, also „ausschüttend“, steht.

Welche Bedeutung die Art der Ertragsverwendung für die Entwicklung des Investitionsvolumens und die Gesamtrendite haben kann, schauen wir uns nun an einem Beispiel an:

Anders als beim ausschüttenden ETF werden die Erträge beim Thesaurierenden nicht ausgezahlt, sondern verbleiben im ETF. Damit sind sie automatisch wieder reinvestiert und steigern das Investitionsvolumen des Fonds, sodass der Zinseszinseffekt stärker wirken kann.