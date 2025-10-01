Der Vergleich oben bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Junior-Depot-Angebote. Doch worauf kommt es wirklich an? Die Unterschiede zwischen den Anbietern sind oft größer, als sie auf den ersten Blick wirken: Manche Broker ermöglichen ETF-Sparpläne bereits ab 1 € – kostenlos und flexibel. Andere verlangen Mindestsparraten von 25 € oder berechnen Gebühren für Einmalanlagen.

Auch die Zahl der verfügbaren ETFs, die Benutzerfreundlichkeit der Depoteröffnung und mögliche Einschränkungen beim Produktangebot (z. B. keine Einzeltitel) variieren stark.

Ein sorgfältiger Junior-Depot-Vergleich hilft dir dabei, das passende Depot für deine Ziele zu finden – ob für monatliches Sparen, einmalige Geldgeschenke oder als langfristiger Vermögensaufbau für dein Kind.