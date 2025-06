Fehler beim Sparen für Kinder vermeiden

Sparbuch statt Welt-Aktien-ETF: Trotz Niedrigzinsen und Inflation sparen viele Eltern immer noch auf dem Sparbuch. Besser ist ein ETF-Sparplan auf einen ETF , der weltweit gestreut in Aktien anlegt, mit langfristiger Perspektive.

Ohne Strategie gespart: Wer unregelmäßig Geld zurücklegt oder seine Entscheidungen spontan trifft, verschenkt Potenzial. Ein langfristiger ETF-Sparplan mit festen Beträgen ist effektiver. Time in the market beats timing the market.