Die gesetzliche Rente allein wird in Zukunft für viele Menschen als Altersvorsorge nicht mehr ausreichen. Das wissen heute nicht nur Rentenexperten, sondern zunehmend auch junge Erwachsene und Eltern. Genau hier setzt ein neues Vorsorgemodell an, das ab 2026 an den Start geht: die Frühstart-Rente.

Kinder ab dem sechsten Lebensjahr sollen dabei einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 10 Euro pro Monat in ein gefördertes Wertpapierdepot erhalten – ganz unkompliziert, ohne Antrag und unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Doch wie genau funktioniert dieses Modell? Was bringt es wirklich – und wo liegen die Chancen und Grenzen? In diesem Ratgeber erfährst du alles, was du zur Frühstart-Rente wissen musst.