Bei der Altersvorsorge orientiert sich die Bundesregierung am Ausland. In vielen Ländern der Welt ist die kapitalgedeckte Altersvorsorge bereits seit Jahren etabliert. So profitieren Anleger in den USA vom 401(k)-Plan, der ähnliche Vorteile wie das geplante Altersvorsorgedepot bietet. Auch in Schweden und den Niederlanden setzen die Rentensysteme stark auf Aktien, ETFs und Fonds, um langfristig stabile Renteneinkommen zu gewährleisten. Diese internationalen Modelle dienen als Vorbild für die Einführung des Altersvorsorgedepots in Deutschland.