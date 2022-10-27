Sparen für Kinder mit ETFs
Vergleich: Die besten ETFs für Kinder im Überblick
Wer Kinder oder Enkelkinder hat, stellt sich oft die Frage: Soll ich für mein Kind sparen? Während diese Frage noch ganz einfach mit „Ja“ zu beantworten ist, fällt die Antwort auf die nächste Frage „Wie und mit welcher Geldanlage tue ich das am sinnvollsten“ schon deutlich schwerer. Und dann hat der eine oder andere vielleicht schon etwas vom Anlegen in ETFs gehört, was angeblich auch mit kleinen Sparraten langfristig viel Rendite bringt.
Dieser Ratgeber nennt die wichtigsten Punkte, die es beim Sparen für Kinder zu beachten gilt. Darüber hinaus gibt er konkrete Tipps und Hilfestellungen, welche Angebote sich für das Sparen mit ETFs für Kinder besonders eignen.
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Das Wichtigste in Kürze: Alles zum Sparen für Kinder auf einen Blick
Warum? Laut Statistischem Bundesamt zahlen Eltern mit einem Kind durchschnittlich 763 Euro im Monat (Stand: 2018). Bis das Kind 18 Jahre alt ist, kommen so rund 165.000 Euro zusammen - eine stolze Summe. Wer dann auf Sparschwein, Tages- oder Festgeldkonto setzt, läuft Gefahr, dass das Ersparte durch die Inflation stark entwertet wird.
Wie? ETFs sind eine kostengünstige Möglichkeit, um Geld für Kinder zu sparen. Sie bieten langfristig die Chance auf eine höhere Rendite als ein einfaches Tages- oder Festgeldkonto.
Wann? Je früher du mit dem Vermögensaufbau für deine Kinder beginnst, desto besser. So kann der Nachwuchs möglichst lange vom Zinseszinseffekt profitieren.
Wie viel? Du kannst für deine Kinder schon mit kleinen Sparraten ab 1 Euro in einen ETF investieren.
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Warum sparen für Kinder?
Sparen für Kinder ist wichtig, um ihre Finanzkompetenz zu fördern, ihnen eine finanzielle Basis für die Zukunft zu geben und sie auf die Herausforderungen des Erwachsenenlebens vorzubereiten. Zudem kosten Kinder bekanntlich viel Geld. Neben den Kosten für Ausbildung, Ernährung, Wohnung, Ausstattung oder Transport, gibt es je nach Lebensphase unterschiedliche Kostenschwerpunkte. Auch für unvorhergesehene Notfälle sollte das Kind finanziell abgesichert sein.
Darüber hinaus lohnt es sich gerade bei Kindern, früh mit dem Vermögensaufbau zu beginnen, da sich dann der Zinseszinseffekt besonders positiv auswirken kann. Ein Nebeneffekt: Das Kind lernt schon früh, eigenverantwortlich und selbstständig mit Geld umzugehen.
Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, welche Kosten für Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres anfallen.
|Babys und Kleinkinder
0 – 6 Jahre
|Schulkinder
6 – 12 Jahre
|Jugendliche
12 – 18 Jahre
|Gesamtkosten
|42.264 Euro
|49.392 Euro
|56.448 Euro
|mtl. Kosten
|587 Euro
|686 Euro
|784 Euro
|Typische Kosten
|Babyausstattung, Kleidung, Nahrung, Kinderwagen, Kinderbett, Windeln
|Schulausstattung, Nachhilfe, Taschengeld, Kinobesuch, Bücher
|Kleidung, Smartphone, Transportkosten, Laptop, Führerschein
|Gesamtkosten
|148.104 Euro
Doch damit nicht genug. Auch nach dem 18. Lebensjahr kommen weitere Kosten hinzu, bis die Kinder aus dem Haus sind. Die Verbraucherzentrale Bayern hat errechnet, dass ein Kind bis zum Abschluss des Studiums rund 230.000 Euro kostet - also weitere 80.000 Euro. Es lohnt sich also, die Ausgaben für den Nachwuchs frühzeitig zu kalkulieren und finanziell vorzusorgen.
Welche Möglichkeiten gibt es, für Kinder zu sparen?
Es gibt viele Möglichkeiten für Kinder zu sparen. Das Sparbuch, ein Kinder- oder ein Tagesgeldkonto sind zwar eine einfache und sichere Möglichkeit, Geld für Kinder zu sparen. Sie bieten aber leider keine oder nur geringe Zinsen. Das Anlegen in Aktien, am besten über einen breit gestreuten, kostengünstigen ETF, ist sicher die renditestärkste Strategie zum Vermögensaufbau. Ein ETF-Depot oder ein ETF-Sparplan eignen sich sehr gut für längerfristige Sparziele, bergen aber auch ein höheres Risiko.
|Sparform
|Einschätzung
|extraETF Empfehlung?
|Kinderkonto
|Hohe Sicherheit, hohe Verfügbarkeit, keine Rendite, Inflation schadet
|Nein
|Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld
|Hohe Sicherheit, niedrige Rendite, Inflation schadet
|Nein
|Ausbildungsversicherung
|Hohe Kosten, schlechte Verfügbarkeit, niedrige Rendite, Inflation schadet
|Nein
|ETF-Depot bzw. ETF-Sparplan
|Niedrige Kosten, hohe Rendite, Schwankungen möglich, Inflationsschutz, hohe Eigeninitiative
|Ja
|Robo-Advisors
|Moderate Kosten, hohe Rendite, große Transparenz, Inflationsschutz, geringe Eigeninitiative
|Ja
Im Folgenden werden die möglichen Sparvarianten für Kinder noch einmal im Detail dargestellt.
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Welche Voraussetzung sollte eine Geldanlage für Kinder erfüllen?
Eine gute Geldanlage für Kinder sollte:
- flexibel sein
- ein geringes Risiko haben
- kostengünstig sein
- und höhere Renditechancen aufweisen
Beginne so früh wie möglich mit dem Sparen für deine Kinder
Die meisten Eltern möchten ihren Kindern einen guten Start ins selbstständige Leben ermöglichen. Doch wer nicht in der glücklichen Lage ist, sich um Geld keine Sorgen machen zu müssen, sollte früh anfangen, dieses Ziel zu erreichen. Denn zum Glück lässt sich auch mit kleinen Beträgen ein ansehnliches Vermögen aufbauen, wenn man früh mit dem Sparen beginnt.
Wenn Eltern zum Beispiel weniger als die Hälfte des Kindergeldes anlegen, also rund 100 Euro monatlich, in einen Sparplan und erzielen über eine Laufzeit von 18 Jahren eine jährliche Rendite von 5 Prozent, ergibt sich ein Vermögen von rund 35.000 Euro. Dabei ist ein Großteil der Zinserträge durch den Kinderfreibetrag sogar steuerfrei. Wer nicht für den Nachwuchs spart, verliert den Steuerfreibetrag. Das kostet bares Geld.
Übrigens: Auch die Politik möchte Kinder beim Sparen unterstützen, mit der Frühstart-Rente für die Altersvorsorge.
Wie viel Geld sollte ich für mein Kind sparen?
Wie viel Geld für ein Kind gespart werden sollte, hängt im Wesentlichen von den Sparzielen und dem Anlagehorizont ab. Aber keine Angst: Mit weltweit gestreuten Aktien-ETFs lässt sich auch mit kleinen monatlichen Beträgen langfristig ein stattliches Vermögen aufbauen. Bei einigen Direktbanken starten ETF-Sparpläne bereits ab einer Mindestsparrate von 1 Euro. So kann das Sparen für Kinder auch mit kleinen Beträgen sicher in den Vermögensaufbau starten.
Berechne deinen ETF-Sparplan
Welchen Einfluss der gewählte Anlagehorizont und die Sparrate auf die Rendite haben, lässt sich mit dem ETF-Sparplanrechner leicht berechnen.
Mit ETFs Kindern Träume erfüllen
Die Erfüllung von Kinderträumen kann ganz schön ins Geld gehen. Die folgenden Beispiele zeigen daher eindrucksvoll, wie auch größere Ausgaben, z.B. für einen längeren Auslandsaufenthalt der Kinder, durch eine langfristige Geldanlage in weltweit breit gestreute Aktien-ETFs finanziert werden können. Selbst die hohen Kosten eines Harvard-Studiums erscheinen so mit dem geringen Risiko von ETFs erschwinglich und machbar.
|Sparziel:
|Führerschein
|3 Monate Australien
|4 Jahre Harvard-Studium
|Sparzeit:
|18 Jahre
|20 Jahre
|22 Jahre
|Notwendiger Betrag:
|1.850 Euro
|6.000 Euro
|153.000 Euro
|Mtl. Sparrate:
|3,95 Euro
|10,47 Euro
|220,36 Euro
|Summe Sparraten:
|853,20 Euro
|2.512,80 Euro
|58.175,04 Euro
Diese rechtlichen Fragestellungen gibt es beim Sparen für Kinder
Beim Sparen für Kinder gibt es einige rechtliche Fragen, die die Eltern für sich und das Kind entscheiden müssen. Zunächst muss geklärt werden, ob das Geld auf den Namen des Kindes oder auf den Namen der Eltern angespart werden soll. Diese Entscheidung hat erhebliche steuerliche Auswirkungen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Für welche Variante sich die Eltern letztlich entscheiden, hängt unter anderem von der persönlichen Situation der Familie, den Vermögensverhältnissen, den Sparzielen, den bevorzugten Anlageformen oder dem Anlagehorizont ab.
Auch Fragen, wie der Sparerpauschbetrag am besten ausgenutzt werden kann und ob per Einmalanlage oder ETF-Sparplan investiert werden soll, sollten vor der Geldanlage bedacht werden.
Eltern- oder Kinderdepot – Was ist besser?
Eltern können zwischen einem Eltern- und einem Kinderdepot wählen. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile.
Bei einem Elterndepot wird das für das Kind bestimmte Vermögen in einem Depot der Eltern, z.B. bei einem Neobroker, angespart, rechtlich handelt es sich also um Vermögen der Eltern. Das Kind hat bei Volljährigkeit keinen Anspruch auf Herausgabe des Vermögens. Auch steuerlich wird das Vermögen den Eltern zugerechnet.
Beim Kinderdepot werden für das Kind ein eigenes Konto und Depot eröffnet. Eigentümer des angesparten Vermögens ist das Kind. Die Eltern sind bis zur Volljährigkeit aber gesetzliche Vertreter und können über das Guthaben verfügen. Steuerlich wird das Guthaben dem Kind zugerechnet. Damit stehen dem Kind verschiedene Steuerfreibeträge zu.
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile von Eltern- und Kinderdepots:
|Elterndepot
|Kinderdepot
|Vorteile
|Nachteile
Steuervorteile bei der ETF-Anlage für Kinder nutzen
Ein Kinderdepot ist steuerlich sehr interessant. Es können Freibeträge des Kindes genutzt werden, um Erträge bis zu bestimmten Einkommensgrenzen steuerfrei zu vereinnahmen. Zudem kann Vermögen von den Eltern oder Großeltern Stück für Stück steuerbegünstigt auf das Kind übertragen werden.
Steuervorteile bei den Erträgen
Jedem Kind steht ein Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro zu. Erträge, also Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen, fließen bis zu diesem Betrag steuerfrei auf das Konto des Kindes, sofern ein Freistellungsauftrag gestellt wurde. Darüber hinaus steht dem Kind im Jahr 2026 ein steuerlicher Grundfreibetrag von 12.348 Euro zu. Einkünfte bis zu dieser Höhe sind ebenfalls steuerfrei. Legt man für das Kind zusätzlich eine Steuerbescheinigung vor, können weitere 36 Euro Sonderausgabenpauschale berücksichtigt werden. Insgesamt können so mit einem Kinderdepot Erträge in Höhe von maximal 13.384 Euro (2026) steuerfrei vereinnahmt werden.
Tipp: Wenn die Einkünfte des Kindes die Summe der oben genannten Freibeträge nicht übersteigen, sollte für das Kind eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) beantragt werden. Damit erspart man sich den Umweg über die Steuererklärung, um die gezahlte Steuer erstattet zu bekommen.
Steuervorteile beim Vermögensübertrag (Schenkung)
Im Rahmen einer Schenkung kann bereits zu Lebzeiten Vermögen von Eltern oder Großeltern auf Kinder oder Enkel übertragen werden. Dabei sind jedoch bestimmte Freibeträge und Fristen zu beachten. So können Eltern ihren Kindern alle 10 Jahre ein Vermögen von 400.000 Euro steuerfrei schenken. Großeltern können ihren Enkeln alle 10 Jahre ein Vermögen von 200.000 Euro steuerfrei übertragen. Vermögensübertragungen, die über die Schenkungsfreibeträge hinausgehen, unterliegen der Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer. Bei komplexen Vermögensverhältnissen oder bei der Übertragung größerer Vermögen, ist es ratsam, sich vorab von einem Steuerberater beraten zu lassen.
Tipp: Vorsicht bei der Übertragung von Wertpapieren. Wird ein Wertpapierdepot von den Eltern auf das Kind übertragen, gilt diese Übertragung als Verkauf. In diesem Fall ist die Kursdifferenz zwischen Kauf und Verkauf (bzw. Übertragung) mit Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer zu versteuern.
Wem gehört das Geld auf einem Kinderkonto?
Das auf einem Kinderkonto angelegte Vermögen gehört rechtlich und steuerlich dem Kind. Die Eltern haben nur bis zur Volljährigkeit des Kindes eine Kontovollmacht und das Sorgerecht über das Vermögen.
Das bedeutet auch, dass die Eltern über das Kinderkonto nur für Zwecke und Bedürfnisse des Kindes verfügen dürfen. Die Finanzierung einer Ausbildung oder eines Führerscheins wäre also möglich. Eine Abhebung für die Anzahlung eines neuen Autos der Eltern eher nicht.
Sparen für Kinder mit ETFs: Optimale Anlageformen
Eltern sollten beim Sparen für Kinder auf Aktien als renditestärkste Anlageklasse setzen. Zwischenzeitliche Kursschwankungen können durch den langen Anlagehorizont problemlos „ausgesessen“ werden. ETFs eignen sich aufgrund ihrer günstigen Kostenstruktur und der breiten Streuung des Anlagekapitals besonders gut für den Nachwuchs.
Die aus unserer Sicht besten Möglichkeiten zum Sparen für Kinder sind ein ETF-Sparplan oder die Geldanlage bei einem digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor).
ETF‑Sparplan für Kinder mit einem Juniordepot
Eltern, die sich selbst um die Geldanlage ihrer Kinder kümmern wollen, eröffnen ein Kinderdepot bei einer kostengünstigen Direktbank. Dort richten sie einen ETF-Sparplan für das Kind ein. Die Auswahl des passenden Anbieters und des richtigen ETF nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, dafür ist die Geldanlage dann besonders günstig. Tipps zur ETF-Auswahl gibt es im Artikel "ETFs für Einsteiger: Vermögensaufbau mit ETFs“.
Unsere Empfehlungen für Kinderdepots in Kombination mit einem ETF-Sparplan.
ETFs für Kinder mit einem Robo‑Advisor
Über einen digitalen Vermögensverwalter (Robo‑Advisor) kann die Geldanlage für Kinder einfach und bequem abgewickelt werden. Nachdem beim Anbieter eine Anlagestrategie ausgewählt und das Depot eröffnet wurde, kümmert sich der Vermögensverwalter um den Aufbau und die laufende Überwachung des Portfolios. Einzahlungen auf das Konto werden sofort in die gewählte Anlagestrategie investiert.
Unsere Empfehlungen für Kindersparen mit einem Robo-Advisor:
Wie kann ich ein Depot für Kinder eröffnen?
Die Eröffnung eines Junior-Depots erfolgt grundsätzlich wie die Eröffnung eines regulären Depots. Es gibt auch kein Mindestalter für die Eröffnung eines Kinderdepots oder Junior-Depots. Solange das Kind minderjährig ist, erhalten die Eltern einen Depotzugang und eine Verfügungsberechtigung. Mit Erreichen der Volljährigkeit erlischt die Verfügungsberechtigung und das Kind kann selbständig über das Konto und das Depot verfügen.
|Checkliste: Wie kann ich ein Depot für Kinder eröffnen?
Depot bei einer Direktbank oder einem Robo-Advisor eröffnen
Anlagestrategie oder breit gestreuten ETF auswählen
Freibetrag und ggfs. Nichtveranlagungsbescheinigung hinterlegen
Familienmitgliedern die Bankverbindung mitteilen
Welche Unterlagen sind für die Eröffnung eines Kinderdepots erforderlich?
Im Rahmen der Kontoeröffnung müssen die Eltern des Kindes zusätzliche Unterlagen bei der Bank einreichen bzw. vorlegen. Welche Unterlagen benötigt werden, ist von Bank zu Bank unterschiedlich.
In der Regel handelt es sich um folgende Unterlagen:
- Depoteröffnungsantrag (von jedem gesetzlichen Vertreter unterschrieben)
- Kopie der Geburtsurkunde
- Kopie des Personalausweises des Kindes (falls vorhanden)
- Angabe der Steueridentifikationsnummer des Kindes (wird nach der Geburt vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt)
- Kopie des Personalausweises der Eltern
- Kopie der Heiratsurkunde (bei abweichenden Familiennamen)
- Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden
- Sorgerechtserklärung bei unverheirateten, gemeinsam sorgeberechtigten Eltern
Das Postident-Verfahren zur Legitimation muss ebenfalls von beiden Elternteilen durchgeführt werden (außer bei Alleinerziehenden). Zusätzlich fragt die Bank nach der Wertpapiererfahrung der Eltern.
Video-Tipp: Geldanlage für Kinder mit ETFs
In diesem Video haben wir alle Aspekte zusammengefasst, die mit dem Sparen für Kinder zu tun haben.
Fazit: Das solltest du beim Sparen für Kinder mit ETFs beachten
Die Eröffnung eines Kinderdepots will gut überlegt sein, denn es begleitet einen im Idealfall die nächsten 18 Jahre. Eltern sollten zudem besonders auf die laufenden Kosten, eine geeignete Anlagestrategie und eine ausreichende Diversifikation der Geldanlage achten. Ein Kinderdepot ist eine sinnvolle Ergänzung zum persönlichen Vermögensaufbau des Kindes. Denn wer früh mit dem Sparen und Anlegen beginnt, muss zum Erreichen eines Sparziels monatlich weniger sparen oder kann sich bei höheren Sparbeträgen am Ende der Sparphase über ein größeres Vermögen freuen.
Erstmals haben nun auch Eltern bei Trade Republic *, Scalable Capital *, Finanzen invest *, Fidelity * und dem ING Direkt-Depot Junior * die Möglichkeit, ein Kinderdepot zu eröffnen. Damit können sie einfach und günstig für ihre Kinder sparen. Die Ausführung der ETF-Sparpläne ist kostenlos, sodass sich Vermögen langfristig aufbauen und die Rentenlücke schließen lässt. Scalable Capital bietet zusätzlich einen Robo-Advisor für Kinderdepots an.
Für bequeme Eltern empfehlen wir außerdem das Kindersparen mit ETFs über die Robo-Advisor Anbieter Oskar *, Quirion *, Visualvest * und Raisin *.
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Risikohinweis: Die in diesem Beitrag gemachten Angaben und Darstellungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Die Inhalte können eine steuerliche und/ oder juristische Beratung nicht ersetzen. Die Inhalte stellen eine solche Beratung nicht dar und können diese auch nicht ersetzen. Daher ist eine Haftung oder Inanspruchnahme jedweder Art ausgeschlossen.
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