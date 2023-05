Sparen für Kinder mit ETFs

Wer Kinder oder Enkelkinder hat, stellt sich oft die Frage: Soll ich für mein Kind sparen? Während diese Frage noch ganz einfach mit „Ja“ zu beantworten ist, fällt die Antwort auf die nächste Frage „Wie und mit welcher Geldanlage tue ich das am sinnvollsten“ schon deutlich schwerer. Und dann hat der eine oder andere vielleicht schon etwas vom Anlegen in ETFs gehört, was angeblich auch mit kleinen Sparraten langfristig viel Rendite bringt.

Dieser Ratgeber nennt die wichtigsten Punkte, die es beim Sparen für Kinder zu beachten gilt. Darüber hinaus gibt er konkrete Tipps und Hilfestellungen, welche Angebote sich für das Sparen mit ETFs für Kinder besonders eignen.