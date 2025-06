Finanzkompetenz fördern

Der verantwortungsvolle Umgang mit Geld ist eine wichtige Kompetenz für Kinder und Jugendliche. Eltern können diesen Lernprozess wirkungsvoll unterstützen, indem sie früh mit der finanziellen Bildung beginnen, Taschengeld und Budgetgeld als praktische Lerninstrumente einsetzen, offene Gespräche führen und nachhaltige Werte vermitteln.

Finanzkompetenz bedeutet nämlich nicht nur, Geld zu sparen und zu verwalten, sondern auch, einen kritischen Blick auf Konsum, Werbung und Ethik zu entwickeln. So werden Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Erwachsenen, die finanzielle Herausforderungen meistern und nachhaltige Entscheidungen treffen können.

Langfristiges Investieren in weltweit gestreute Aktien-ETFs über ein Kinderdepot ist eine sinnvolle Strategie beim Sparen für Kinder. Das nötige Finanzwissen dazu erhältst du in unserem ETF-Guide leicht und verständlich erklärt. Danach findest du den besten ETF-Sparplan, der zu dir und deinem Kind ideal passt, in unserem ETF-Sparplan Vergleich.