Welt-ETFs als Basisanlage

Schritt 1: Indexierung

Am Anfang eines Index steht immer die Identifikation des Aktienuniversums für jeden Markt - also Industrieländer, Schwellenländer und Frontier Markets. Wie viele Aktien gibt es in diesen Märkten und in welche kann man überhaupt sinnvoll investieren? Erst danach schaut sich der Indexanbieter die Marktkapitalisierung genauer an und bildet Größensegmente innerhalb des investierbaren Universums. Gerade der letzte Aspekt zeigt, dass es bei der Zusammenstellung eines Index von Anfang an zu erheblichen Unterschieden in der Gewichtung kommen kann.