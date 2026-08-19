Eine optimale Asset Allocation, also sein Geld sinnvoll auf verschiedene Anlageklassen und Vermögenswerte aufzuteilen, kann langfristig die Rendite erhöhen und das Risiko des Portfolios senken. Dabei kommt es auf eine ausgewogene Diversifikation an, die du mit dem extraETF Portfolio Tracker blitzschnell überprüfen kannst. Und auch ein Rebalancing fällt damit leichter.

Doch welche Rolle spielen ETFs, Vermögenswerte und Anlageklassen in einem solchen Portfolio? Und wie können Anlegerinnen und Anleger genau die Asset Allocation finden, die am besten zu ihnen, ihrer Anlagestrategie und ihrer Risikotragfähigkeit passt?

Das alles und vieles mehr, beantworten wir Dir in diesem Ratgeber. Auch Privatanlegerinnen und Privatanleger können davon profitieren, sodass sie ihre Anlageziele erreichen und langfristig bei geringem Risiko Vermögen aufbauen können.