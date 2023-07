Dynamische Asset Allocation

Wie bei der strategischen Vermögensallokation werden die Portfolios auch hier durch eine Mischung aus Assets und Anlageklassen gebildet, die ein optimales Gleichgewicht zwischen erwartbarem Risiko und erwartbarer Rendite für eine langfristige Anlagestrategie schafft. Analog zur strategischen Asset Allocation halten auch die dynamischen Strategien das Risiko ihrer ursprünglichen Anlageklassen weitgehend bei.

Im Unterschied zur strategischen Asset Allocation werden die Positionen oder Gewichtungen in dynamischen Portfolios im Laufe der Zeit verändert. Ziel ist dabei, sich an die Veränderungen in der Wirtschaft oder auf den Märkten anzupassen. Für Anlegerinnen und Anleger ist dies meist mit mehr Zeitaufwand für die Marktbeobachtung, dem Versuch der Renditeoptimierung und der Reaktion auf kurzfristige Trends verbunden, was das Risiko der Geldanlage, z.B. gegenüber einer Buy-and-Hold-Strategie, deutlich erhöhen kann.