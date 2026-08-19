Der Geldmarkt ist ein zentraler Bestandteil des Finanzsystems, der es Banken, Unternehmen und Staaten ermöglicht, sich kurzfristig Geld zu beschaffen oder überschüssiges Kapital kurzfristig anzulegen. Die dabei vergebenen Kredite oder Einlagen haben eine sehr kurze Laufzeit, meist nur einen Tag. Der Zinssatz wird von den Zentralbanken des jeweiligen Währungsraumes täglich nach einer festen Regel berechnet und veröffentlicht.

Für den Euroraum ist die Euro Short-Term Rate (€STR bzw. ESTR) der relevante Referenzzins. Dieser Zinssatz bildet die Grundlage für die Renditen von Geldmarktfonds bzw. Geldmarkt-ETFs. Aktuell liegt der ESTR-Zinssatz bei 3,66 % (Stand: 20.08.2024). Der Zinssatz wird täglich auf der Internetseite der EZB veröffentlicht.

Die Höhe der Geldmarktzinsen wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, wie den Leitzinsen der Zentralbank, der Inflation, der Kreditnachfrage und der Liquidität am Markt. Für Anleger bietet der Geldmarkt eine attraktive Möglichkeit, Kapital kurzfristig und relativ sicher anzulegen. Er ist ein idealer Sicherheitsbaustein für das Portfolio, ähnlich wie Staatsanleihen oder Geldmarktfonds.