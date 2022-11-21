ETF-Sparplan: Was ist das & wie kann man einen einrichten?
Alles über Kosten, Sparraten und geeignete ETFs für einen Sparplan
Beim Vermögensaufbau mit ETFs spielen ETF-Sparpläne eine besondere Rolle. Schon mit wenig Geld, ist die regelmäßige Anlage in ETFs über einen ETF-Sparplan das Maß aller Dinge. Die hohe Flexibilität, die geringen Kosten und das große Angebot machen ETF-Sparpläne bei Anlegerinnen und Anlegern immer beliebter. Besondere Unterstützung erhalten ETF-Sparpläne auch von den Verbraucherzentralen. Diese empfehlen ETF-Sparpläne einhellig als geeignetes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau.
In diesem Artikel erklären wir dir, was es mit einem ETF-Sparplan auf sich hat und wie du ihn für den Aufbau deines Vermögens nutzen kannst.
Das Wichtigste in Kürze: Alles zum ETF-Sparplan auf einen Blick
Definition: Du investierst regelmäßig einen bestimmten Betrag in ETFs. ETF-Sparpläne sind bereits ab 1 Euro pro Monat möglich.
Vergleich: Die Angebote für ETF-Sparpläne sind sehr unterschiedlich. Mit unserem ETF-Sparplan Vergleich kannst du die Angebote der Anbieter vergleichen.
Altersvorsorge: ETF-Sparpläne eignen sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Sie ermöglichen eine kostengünstige und breit gestreute Anlage in Aktien.
Rechner: Welcher Anlagebetrag am Ende der Sparphase zur Verfügung steht, kannst du mit unserem ETF-Sparplanrechner genau berechnen.
Mit Vanguard-ETFs für die Altersvorsorge auf breite Streuung und niedrige Kosten setzen. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Erklärung: Was ist ein ETF-Sparplan?
Ein ETF‑Sparplan ist ein Dauerauftrag für den regelmäßigen Kauf von ETFs, bei dem regelmäßig ein bestimmter Betrag in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Damit erteilst du deiner Bank den Auftrag, jeden Monat für einen bestimmten Betrag ETF‑Anteile in dein Wertpapierdepot zu kaufen. Der für den Kauf der ETFs erforderliche Betrag wird von der Bank von deinem Verrechnungskonto abgebucht. Alternativ kannst du den Betrag auch von deinem Girokonto abbuchen lassen.
Ein ETF-Sparplan ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, regelmäßig und in kleinen Schritten zu sparen, anstatt einen größeren Betrag auf einmal in einen ETF zu investieren. ETF-Sparpläne sind eine gute Möglichkeit für den langfristigen Vermögensaufbau, da man damit regelmäßig in Wertpapiere investieren und von den Vorteilen des Cost-Average-Effekts profitieren kann.
Wann ist ein ETF-Sparplan sinnvoll?
Ein ETF-Sparplan ist für alle Anlegerinnen und Anleger sinnvoll, die langfristig Vermögen aufbauen möchten, aber monatlich nur einen kleinen Betrag investieren wollen oder können. ETF-Sparpläne sind schon mit wenig Geld bereits ab 1 Euro Sparrate pro Monat möglich. Es gibt also keinen Grund, nicht mit einem ETF-Sparplan zu beginnen.
Mit einem ETF-Sparplan kannst du einfach und kostengünstig in das Sparen mit ETFs einsteigen. ETF-Sparpläne ermöglichen es dir, über einen langen Sparzeitraum Vermögen in Wertpapieren aufzubauen, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder ein anderes Sparziel. So kannst du optimal vom Zinseszinseffekt profitieren. Je nach deinen finanziellen Möglichkeiten kannst du über einen ETF-Sparplan oder eine Einmalanlage in ETFs investieren.
Video-Tipp: Die besten ETF-Sparpläne 2024
In diesem Video nehmen wir die Vielzahl der derzeit auf dem deutschen Markt angebotenen ETF-Sparpläne unter die Lupe. Wir haben 21 Broker genau analysiert, um dir zu zeigen, welche die besten Konditionen in Bezug auf Kosten, Angebot und Service bieten.
Die Vorteile eines ETF-Sparplans zusammengefasst
Mit einem ETF-Sparplan kannst du regelmäßig und automatisch Geld in ETFs investieren. Der Sparplan arbeitet mit geringen Sparraten und kann flexibel an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Kosten für ETF-Sparpläne sind gering, bei einigen Anbietern ist ein solcher Fondssparplan für ETFs sogar kostenlos. Die weiteren Vorteile von ETFs, wie etwa deutlich niedrigere Gebühren gegenüber aktiven Fonds, gelten auch für ETFs, in die mit einem ETF-Sparplan investiert wird.
Hat ein ETF-Sparplan auch Nachteile?
Ein ETF-Sparplan hat nur wenige Nachteile. Einer davon ist, dass Anlegerinnen und Anleger mit einem ETF keine Gewinne erzielen können, die über die Rendite des zugrunde liegenden Index hinausgeht. Außerdem ist es riskant, nur auf Aktien und deren Wertentwicklung zu setzen. Besser wäre es für das eigene Depot, über einen ETF-Sparplan oder sogar mehrere ETF-Sparpläne, in ein breit gestreutes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen zu investieren.
Im Unterschied zu aktiven Fonds fällt die langfristige Rendite von ETFs, auch wenn sie keine Überrendite gegenüber ihren Indizes erzielen, in den meisten Fällen dennoch besser aus als bei aktiven Fonds gegenüber ihren Vergleichs-ETFs.
ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter
Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Finde heraus, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.
Wie viel Rendite kann ich mit einem ETF-Sparplan erzielen?
Ein breit gestreutes ETF-Portfolio bringt dir langfristig eine durchschnittliche Rendite von 4 bis 6 Prozent pro Jahr. In Kombination mit dem Zinseszinseffekt und einem langfristigen Anlagehorizont kannst du mit einem enormen Vermögenszuwachs in deinem Depot rechnen. Mit unserem ETF-Sparplanrechner kannst du verschiedene Szenarien durchrechnen.
Die Website DividendenAdel berechnet jährlich ein Renditedreieck für den MSCI World Index. Es zeigt die Rendite des MSCI World für verschiedene Anlagezeiträume. Dieses Renditedreieck wird auch für einen Sparplan auf den MSCI World Index berechnet. Die Ergebnisse zeigen, welche Rendite Anlegerinnen und Anleger langfristig mit einem ETF-Sparplan erwarten können. Wir fassen hier die Ergebnisse für die Zeiträume 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre und 50 Jahre zusammen.
Nutze breit gestreute ETFs für deinen ETF-Sparplan
Gebühren: Wie viel kostet ein ETF-Sparplan?
Die regulären Kosten für einen ETF-Sparplan liegen zwischen 0,2 % und 2,5 % der Sparrate. Das bedeutet, dass ein Sparplan mit einer Sparrate von 100 Euro zwischen 0,20 Euro und 2,5 Euro pro Ausführung kostet. Deutlich günstiger wird es bei Neobrokern oder wenn man einen ETF-Sparplan im Rahmen einer Rabattaktion abschließt.
Die Kosten für einen ETF-Sparplan variieren von Bank zu Bank. Bei einem Neobroker kannst du einen ETF-Sparplan meist kostenlos abschließen. Auch bei vielen anderen Banken kann ein eingeschränktes ETF-Angebot kostenlos bespart werden. Diese Aktions-ETFs werden in Zusammenarbeit mit den ETF-Anbietern angeboten, sind aber in der Regel zeitlich begrenzt. Neben keinen oder nur geringen Gebühren für ETF-Sparpläne, solltest du auch darauf achten, dass du dich für ein kostenloses Depot entscheidest.
Das sind unsere ETF-Sparplan-Broker Empfehlungen
Welche Banken einen dauerhaft kostenlosen ETF-Sparplan anbieten, erfährst du in unserem ETF‑Sparplan Vergleich. Das sind unsere Top-Empfehlungen für einen ETF-Sparplan.
Wie richte ich einen ETF-Sparplan ein?
So richtest du in vier Schritten einen ETF-Sparplan bei deiner Bank ein.
Im ersten Schritt brauchst du ein Depot. Dieses kannst du bei vielen Banken kostenlos eröffnen. Nutze unseren ETF-Sparplan Vergleich, um die besten Anbieter zu finden.
Im zweiten Schritt wählst du einen ETF für deinen ETF-Sparplan aus. Wir empfehlen ETFs auf breit gestreute Indizes wie den MSCI ACWI Index oder den FTSE All-World Index. Mit den Anteilen an diesen ETFs investierst du in mehrere tausend Aktien aus der ganzen Welt.
Im dritten Schritt richtest du den ETF-Sparplan bei deiner Bank ein. Dabei musst du die Sparrate angeben, den Ausführungsrhythmus festlegen und den gewünschten Ausführungstag hinterlegen. Oft kannst du auch wählen, ob sich die Sparrate über eine Dynamik jährlich erhöhen soll.
Im vierten Schritt entscheidest du, von welchem Konto die Sparrate für deinen ETF-Sparplan abgebucht werden soll. Am nächsten Ausführungstag führt deine Bank deinen ETF-Sparplan zu den festgelegten Konditionen aus.
Empfehlung: Die beliebtesten ETFs für einen ETF-Sparplan
ETF-Sparpläne dienen dem langfristigen Vermögensaufbau. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die beliebtesten ETFs diejenigen sind, die sich am besten für diesen Sparzweck eignen. Deswegen empfehlen wir ETFs auf breit gestreute Indizes.
Breit gestreut sind ETFs, die den MSCI World Index oder den MSCI Emerging Markets Index bzw. eine Kombination wie den MSCI ACWI Index oder den FTSE All-World Index abbilden. Mit diesen ETFs investierst du in mehrere tausend Aktien und kannst so das Risiko optimal streuen.
Wir haben eine umfassende Analyse der wichtigsten Merkmale von ETFs durchgeführt. Unsere Empfehlungslisten enthalten die besten ETFs für die wichtigsten Anlageklassen.
Fazit: Das solltest du beim ETF-Sparplan beachten
Ein ETF-Sparplan eignet sich hervorragend zum langfristigen Vermögensaufbau. Achte darauf, dass die Kosten für den ETF-Sparplan niedrig sind. Mit unserem ETF-Sparplan Vergleich kannst du die besten Angebote für einen ETF-Sparplan finden.
Um das Risiko deines ETF-Sparplans zu minimieren, solltest du möglichst breit gestreut in Wertpapiere investieren. Dafür eignen sich ETFs auf weltweite Aktienindizes wie den MSCI World, den MSCI ACWI oder den FTSE All-World.
Wer also langfristig in börsengehandelte Indexfonds investiert, kann vom Zinseszinseffekt profitieren und so mit der Zeit ein ansehnliches Vermögen aufbauen. Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du die Wertentwicklung deines Portfolios verfolgen und so rechtzeitig erkennen, wenn du dein Sparziel nicht erreichst.
Wir beantworten dir weitere Fragen rund um den ETF-Sparplan
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.
- Alles zum ETF-Sparplan auf einen Blick
- Erklärung: Was ist ein ETF-Sparplan?
- Wann ist ein ETF-Sparplan sinnvoll?
- Video-Tipp: Die besten ETF-Sparpläne 2024
- Wie viel Rendite kann ich mit einem ETF-Sparplan erzielen?
- Gebühren: Wie viel kostet ein ETF-Sparplan?
- Wie richte ich einen ETF-Sparplan ein?
- Empfehlung: Die beliebtesten ETFs für einen ETF-Sparplan
- Das solltest du beim ETF-Sparplan beachten
- Wir beantworten dir weitere Fragen rund um den ETF-Sparplan