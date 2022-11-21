Beim Vermögensaufbau mit ETFs spielen ETF-Sparpläne eine besondere Rolle. Schon mit wenig Geld, ist die regelmäßige Anlage in ETFs über einen ETF-Sparplan das Maß aller Dinge. Die hohe Flexibilität, die geringen Kosten und das große Angebot machen ETF-Sparpläne bei Anlegerinnen und Anlegern immer beliebter. Besondere Unterstützung erhalten ETF-Sparpläne auch von den Verbraucherzentralen. Diese empfehlen ETF-Sparpläne einhellig als geeignetes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau.

In diesem Artikel erklären wir dir, was es mit einem ETF-Sparplan auf sich hat und wie du ihn für den Aufbau deines Vermögens nutzen kannst.