Geld auf dem Sparbuch oder dem Girokonto anlegen? Diese Optionen werfen seit einigen Jahren kaum noch Zinsen für Sparerinnen und Sparer ab. Aus diesem Grund muss eine andere Möglichkeit her, mit der Geld langfristig gewinnbringend angelegt werden kann. Auf der Suche nach solchen Alternativen stolperst du sicher schnell über ETFs als Geldanlage mit relativ geringem Risiko und attraktiven Renditechancen. Mit ihnen soll man breit gestreut auch in Aktien anlegen können. Kein Wunder also, dass ETFs als Anlageform von Jahr zu Jahr beliebter werden und das Vermögen, dass Anlegerinnen und Anleger in ETFs stecken, kontinuierlich wächst.

Über 20 Mio. Suchergebnisse in den Suchmaschinen lassen darauf schließen, dass die Informationen zu ETFs vielfältig sind. Doch wie kann man diese börsengehandelten Indexfonds kaufen? Warum sollte man das tun? Wo kann ich ETFs kaufen? Und welche ETFs eignen sich für einen Kauf?



Wir zeigen dir, worauf du beim Kauf von ETFs achten solltest und welche Möglichkeiten du hast, an der Börse einzusteigen.