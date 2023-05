ETFs kaufen

Doch fangen wir vorne an: Niedrige Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die zunehmend steigende Inflation tragen dazu bei, dass klassische Sparanlagen, wie die Geldanlage auf dem Girokonto oder dem Sparbuch, in den vergangenen Jahren kaum Zinsen gebracht haben. Teilweise verlangen Banken sogar Negativzinsen. Bei Tages‑ oder Festgeldkonten hast du als Sparerin oder Sparer zwar in der Regel etwas mehr Chancen auf höhere Zinsen, doch auch diese können die hohe Inflation nicht ausgleichen, sodass es zu einem negativen Realzins kommt.



Die Investition in ETFs (bzw. generell an der Börse und auf dem Kapitalmarkt) ist zwar mit einem höheren Risiko verbunden, aber Anlegerinnen und Anleger haben – bei dieser Alternative zu den klassischen Sparformen – höhere Renditechancen.