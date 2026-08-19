Diese Kosten fallen beim Investieren in ETFs an

Wer sich für einen ETF entscheidet, erwartet sich zu Recht zwei Aspekte: Günstig soll er sein und er soll den Index möglichst genau abbilden.

Die Gesamtkostenquote, oft auch als TER abgekürzt, lässt sich bei jedem ETF im Handumdrehen herausfinden. Allerdings ist das nur die halbe Miete. Denn nur in Ausnahmefällen bildet ein ETF den Index komplett eins zu eins ab. Beim Versuch der Abbildung liegt der ETF meist etwas unter oder über dem Index. Diese Abweichung wird als Tracking-Differenz bezeichnet. Maßgebliche Gründe für diese Indexabweichungen sind Erträge aus Wertpapierleihe und Steuervergünstigungen.

Entgegen der herkömmlichen Definition berechnet extraETF.com die Tracking Difference auf Basis der folgenden Formel:

Tracking Differenz = Wertentwicklung Index – Wertentwicklung ETF

Dies hat den Vorteil, dass die Tracking Differenz damit besser in Relation zur Gesamtkostenquote gesetzt werden kann.

Ein ETF mit einer TER von 0,30 Prozent und einer Tracking Differenz von 0,10 Prozent hat einen Anleger oder eine Anlegerin in Wirklichkeit also nur 0,10 Prozent, und damit weniger als die angegebene TER gekostet. Die 0,20 Prozent Differenz wurde vom ETF‑Anbieter über die zuvor erwähnten Optimierungsverfahren verdient und kam der Wertentwicklung des ETFs zugute.

Bei der ETF-Auswahl sollte die Tracking Differenz für einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Denn diese Kennzahl kann stark schwanken.