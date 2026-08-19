ETF-Factsheet erklärt

Mit einem ETF-Factsheet kannst du dich vor dem Kauf eines ETFs über die Produktdetails informieren. Dort stehen die wichtigsten Informationen eines ETFs, wie die Kosten, Indexinformationen oder Daten zur Wertentwicklung.

Die Qualität und der Umfang eines ETF-Factsheets unterscheidet sich zwischen den ETF-Anbietern. Das liegt daran, dass die Inhalte eines Factsheets, anders als beim Verkaufsprospekt oder dem Key Investor Information Document (KIID), gesetzlich nicht vorgeschrieben sind.

In diesem Beitrag erklären wir, wie man ein ETF-Factsheet liest, und wie man nützliche Informationen von werbenden unterscheiden kann.