Tracking Difference bei ETFs

Die ETF-Branche wächst seit Jahren und mit diesem Wachstum steigt auch die Anzahl an angebotenen ETFs. Bei der Vielzahl der ETFs kann man schnell den Überblick verlieren – zumal für ein und denselben Index inzwischen oft mehrere ETFs angeboten werden. Doch ETF ist nicht gleich ETF! Wie also kannst du den richtigen ETF für deine Anlagestrategie auswählen?

Eine wichtige Kennzahl zur Auswahl eines ETFs ist die Tracking Difference. Sie hilft dir dabei den besten ETF für dein Portfolio zu finden. Mit der Tracking Difference kannst du prüfen, wie sich der ETF im Vergleich zu seinem Index entwickelt hat.

In diesem Beitrag erklären wir dir die Hintergründe zur Tracking Difference und erläutern, wie du damit den besten ETF herausfinden kannst.