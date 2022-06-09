Hi, ich bin Markus Jordan
Ich bin der Gründer & CEO von extraETF.com. Mit über 30 Jahren Erfahrung bin ich ein ausgewiesener Experte für Finanzen und Geldanlage, insbesondere für ETFs. Mit dem extraETF Portfolio Tracker bieten wir ein smartes Tool zur Analyse und Optimierung von Wertpapierportfolios und Depots.
Über Markus Jordan
Markus Jordan (CEO) ist Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins. Nach seiner Ausbildung bei der Hypovereinsbank arbeitete er als Director im Product Management bei BNP Paribas und anschließend als Senior Sales Manager bei der Deutschen Bank.
Mit der Gründung der Isarvest GmbH wagte er 2007 den Schritt in die Selbstständigkeit. Nur knapp ein Jahr später gründete Markus mit der easyfolio GmbH einen der ersten Robo-Advisors in Deutschland. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Markus heute der Experte im Bereich Finanzen, Geldanlage mit ETFs und Robo-Advisors. Aufgrund seiner außerordentlichen Expertise hat sich Markus deutschlandweit zu einem renommierten Speaker etabliert. Unsere Leser und Nutzer schätzen zudem die Tipps & Tricks, die er in unserem extraETF Podcast, auf unserem YouTube-Channel und in unseren Webinaren verrät.
So kannst du Markus Jordan erreichen
Aktuelle BeiträgeHier kannst du die letzten
Veröffentlichungen lesen.
So gehst du als Millionär in Rente
Als Millionär in die Rente? Nun fragst du dich zu Recht: Wieviel muss ich sparen, um Millionär zu werden? Wer früh anfängt, hat gute Chancen.
„Der größte Fehler an der Börse ist, auf den perfekten Einstiegszeitpunkt zu warten“
Warum Market Timing meist scheitert und Anleger mit Geduld langfristig besser fahren. John Bilton von J.P. Morgan Asset Management im Gespräch.
Psychologie: So besiegst du die größten Feinde deines Erfolgs – mit ETFs
Psychologie spielt bei der Geldanlage eine wichtige Rolle. Wie deine Emotionen deinen Anlageerfolg behindern – und wie du dies ausschalten kannst.
Goldman Sachs prognostiziert Spanien als Weltmeister der WM 2026
Goldman Sachs hat die Fußball-WM 2026 bereits 50.000 Mal simuliert. Das Ergebnis: Spanien ist der klare Favorit auf den Titel vor Frankreich und Argentinien. Deutschland zählt dagegen nur zum erweiterten Favoritenkreis und könnte bereits früh auf Frankreich treffen.
Income-ETFs: „Niemand investiert gerne in etwas, das er nicht versteht.”
Aktive ETFs und insbesondere sogenannte Income-Strategien stoßen bei Privatanlegern auf immer größeres Interesse. Im Interview fragen wir, warum Income-ETFs weltweit boomen, welche Chancen Covered-Call-Strategien bieten und weshalb Europa erst am Anfang dieser Entwicklung steht.
Anleger aufgepasst: So findest du die für dich besten ETFs
Blicken Sie im ETF-Dschungel noch durch? Kein Problem. Wir zeigen Ihnen, wie Sie zielsicher die für Sie passenden ETFs finden.
"Die Monetarisierung von KI findet bereits statt"
Frank Thelen sieht die KI-Monetarisierung längst im Gange. Ein Gespräch mit dem bekannten Investor über die neuesten Entwicklungen.
Fußball-Aktien: lohnendes Investment oder riskanter Spielzug?
Fußball ist der beliebteste Sport der Welt und eine Milliardenbranche. Nicht nur Spieler selbst, auch deren Vereine sind reich. Lohnen sich Fußball-Aktien?
Deutsche Börse: Heimlicher Profiteur vom ETF-Boom
Wenn es um die Gewinner des ETF-Booms geht, fällt die Deutsche Börse nicht sofort ins Auge. Dabei profitiert der Börsenbetreiber in vielerlei Hinsicht.
Rekord bei Blackrock: Verwaltetes Vermögen erreicht fast 10,5 Billionen US-Dollar – wie geht es weiter?
Blackrock hat im ersten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse erzielt. Auch für die Zukunft zeigt sich das Management von Blackrock optimistisch.