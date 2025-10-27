Psychologie: So besiegst du die größten Feinde deines Erfolgs – mit ETFs

Seinen Lebensunterhalt mit dem Börsenhandel zu verdienen, ist für viele ein Wunsch. Angelockt von hohen Gewinnmöglichkeiten investieren sie in einzelne Aktien oder Kryptowährungen. Mit etwas Recherche oder einem Blick auf die Kurse sind sie überzeugt, dass sie den Marktverlauf besser einschätzen und damit Profit herausschlagen können. Die Statistik zeigt aber deutlich: Solche Ansätze sind langfristig fast immer zum Scheitern verurteilt.

Eine kanadische Studie fand heraus, dass die meisten Autofahrer glauben, besser als der Durchschnitt zu fahren. Nicht nur im Straßenverkehr kann solch eine Selbstüberschätzung zu Unfällen führen. Auch bei der Geldanlage schadet es, sein Können zu hoch einzustufen.

Insbesondere risikoaverse Anleger sollten sich bewusst machen, dass in der aktuellen Niedrigzinsphase eine werterhaltende Vermögensanlage ohne Kursschwankungen und gewisse Risiken nicht darstellbar ist. Die Kunst besteht darin, diese Risiken entsprechend der eigenen Risikotoleranz bewusst einzugehen und laufend zu kontrollieren.

Anleger haben durch die Angst vor Verlusten eine starke Tendenz zu sicheren Anlagen. Mit dieser mentalen Disposition stehen sie allerdings meist einer erfolgreichen Geldanlage im Weg. Interessanterweise nehmen sie den sicheren Verlust durch die inflationsbedingte Geldentwertung auf dem Sparbuch nicht als Verlust war. Der reale Kaufkraftverlust auf dem Tagesgeldkonto ist jedoch garantiert. Wenn du eine kleine Geldmenge parken möchtest, solltest du unseren Tagesgeld-Vergleich nutzen.

Wie sieht es bei einem Verlust aus? Anleger tendieren nun dazu, die Aktie zu halten, um den Verlust wieder auszugleichen. Viel zu spät merken sie, dass sie ein „totes Pferd“ reiten. Entnervt geben sie auf und halten sich zukünftig fern von „risikoreichen“ Anlagen. Die Psychologie spielt ihnen also einen Streich.

Stell dir vor, du hältst eine Aktie mit Gewinn in deinem Portfolio. Ein weiterer Gewinn würde zwar insgesamt die Situation verbessern, ein Abgleiten in den Verlust sie allerdings stärker verschlechtern. Daher verkaufen unerfahrene Anleger die Aktie frühzeitig wieder, um den sicheren Gewinn mitzunehmen. Sie sind risikoavers.

Über Verluste an der Börse ärgert sich jeder. Aber wusstest du, dass die Nobelpreisträger Kahnemann und Tversky nachgewiesen haben, dass der Schmerz über finanzielle Verluste fast doppelt so groß ist, wie die Freude an Gewinnen?

Das Gros der Deutschen legt sein Geld lieber auf Sparbuch und Tagesgeld an, als es an der Börse zu investieren. Bargeld und Einlagen sind immer noch die bedeutendste Anlageklassen der privaten Haushalte – trotz sinkender Zinsen. Ein wesentlicher Grund dafür liegt tief in der menschlichen Psyche.

Auch die Illusion, durch eigene Analysen die Kursbewegungen an den Börsen kontrollieren zu können, ist weit verbreitet. Steigt eine Aktie, dann liegt das natürlich nicht an der eigenen, guten Recherche. Und wie verhält es sich, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und die Kurse fallen? Fakt ist, dass keiner die Börsenkurse vorhersagen oder kontrollieren kann, auch wenn er noch so gute Analysen erstellt.

„Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“, beschrieb es einst Mark Twain passend. Schau dir doch einmal die jährlichen Kursprognosen der Banken für den Dax-Index an und vergleiche diese mit den tatsächlichen eingetretenen Indexständen. Du wirst verstehen, was ich meine.

Risiken und Nebenwirkungen der Bestätigungsverzerrung

Neben Emotionen sind es vor allem kognitive Verzerrungen, die uns Anlegern einen Streich im Kopf spielen. Eine der bekanntesten, nachgewiesenen Zerrbilder in der Psychologie ist die Bestätigungsverzerrung oder confirmation bias.

Hast du auch Nachrichten über den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump mitbekommen und jedes Mal den Kopf darüber geschüttelt, wie solch ein Mann gewählt werden konnte? Wenn man Anhänger von Herrn Trump ist, hat man vielleicht dieselben Nachrichten gesehen und sich bestätigt gefühlt, dass er ein richtig guter Präsident ist!

Klingt komisch? Wissenschaftlicher haben nachgewiesen, dass wir neue Informationen tendenziell so interpretieren, dass sie mit den bisherigen Meinungen und Überzeugungen in Einklang stehen.

Bei der Geldanlage führt dieses Phänomen aus der Psychologie regelmäßig zu schlechten Anlageentscheidungen. Anleger investieren zu viel Geld in die Themen, von denen sie sich zukünftig eine großartige Entwicklung versprechen. Während der Jahrtausendwende waren beispielsweise Internetaktien der Hype. Prognosen schossen in die Höhe und warnende Stimmen wurden ignoriert. Das Platzen der Blase 2001 hinterließ schmerzliche Verluste.

Bevor 2007 der US-amerikanische Immobilienmarkt zusammenbrach und viele Amerikaner obdachlos werden ließ, herrschte einhellige Meinung darüber, dass die Preise für Wohneigentum nicht fallen können. Ein teurer Irrtum, obwohl lange vorher Hinweise kursierten, dass die Immobilienpreise fallen würden.

Heute sind es vielleicht die Technologiewerte wie Google, Amazon, Tesla und Microsoft, bei denen wir die Informationen so filtern, dass diese unsere Meinung vom weiteren Wachstum unterstützen.

Psychologie: Dieser Anker behindert Ihren Erfolg

„Aktien sind zu teuer, da kaufe ich nicht!“ Diese oder ähnliche Aussagen sind Ihnen vielleicht schon bekannt. Die meisten Anleger machen das an einem Indexstand fest: Dax bei 24.000 Punkten, S&P 500 bei 6.700 Punkten, etc. Doch sagt dies tatsächlich etwas darüber aus, ob Aktien teuer oder billig sind?

Meist hinterfragen wir bestimmte Zahlen gar nicht, sondern referenzieren bzw. „ankern“ diese unterbewusst mit anderen Zahlen. Da spielt es oft keine Rolle, ob die Zahlen in einem Zusammenhang stehen oder nicht.

Der Dax-Index kommt uns vielleicht mit mehr als 24.000 Punkten teuer vor, weil wir wissen, dass er zum Corona-Höhepunkt rund 16.000 Punkte niedriger notierte. Doch es sagt nicht unbedingt darüber etwas aus, ob generell Aktien „billig“ oder „teuer“ sind und schon gar nicht darüber, ob es jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist.

Der Dax ist ein sogenannter Performance-Index, der die Dividenden rechnerisch reinvestiert. Im Gegensatz dazu ist der S&P 500 Index ein Kursindex, der Dividenden und sonstige Ausschüttungen unberücksichtigt lässt. Es wäre also natürlich, wenn wir beim Dax-Index ein schnelleres Ansteigen der Notierungen sehen würden als beim US-Index.

Dass wir dazu tendieren, von einer bekannten Variablen auf eine Unbekannte zu schließen, ist menschlich, aber nicht sehr hilfreich bei der Geldanlage. Dieses als Anchoring bekannte Phänomen hilft uns im Alltag, schnell Dinge bewerten zu können. Bei der Komplexität der Kapitalmärkte sind solche Heuristiken eher hinderlich.

Robo-Advisor besiegt menschliche Psychologie

Immer wieder ist zu beobachten, dass gerade Börsenneulinge bei der Geldanlage über psychologische Denkfallen stolpern und sich eine blutige Nase holen. Dabei gibt es längst kostengünstige Helfer, welche die Anlage vereinfachen. So wie beim Auto auf elektronische Helfer wie ABS und ESP zurückgegriffen wird, um schwere Unfälle zu vermeiden, so können wir auch bei der Geldanlage die elektronische Helfer „Robo-Advisor“ zurückgreifen. Robo-Advisor sind digitale Vermögensverwaltungen die versprechen, mit ihren Algorithmus-basierten Systemen automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage zu erstellen und diese auch individuell umsetzen zu können.

Tipp: Du interessierst dich generell für die digitale Vermögensverwaltung? Hier findest du unseren Robo-Advisor-Vergleich.

Der große Vorteil ist nicht nur, dass diese in der Regel sehr kostengünstig und komfortable in der Bedienung sind. Sie beschützen Anleger vor Anlagefehlern. Auf den ersten Blick ist das nicht offensichtlich. Trotzdem ist es einer der wesentlichen Vorteile. Die meisten Anlegerfehler entstehen, weil wir als Mensch Geld zu emotional anlegen. Die obige Liste an Beispielen lässt sich beliebig fortsetzen. Und obwohl die meisten Fehler bekannt sind, werden sie immer wieder begangen.

Tipp: An dieser Stelle hilft ein Blick auf die 5 häufigsten Anlegerfehler.

Robo-Advisor agieren emotionslos und setzen alle vorher programmierten Anlageregeln folgsam um. So werden die größten Fallstricke aus der Psychologie ausgeschaltet. Das betrifft wichtige Regeln wie die Streuung von Risiken und das Ausbalancieren des Depots, wenn sich die einzelnen Gewichte durch Kursveränderungen verschoben haben.

Ein Robo-Advisor diszipliniert

Die Herausforderungen für eine erfolgreiche Vermögensanlage sind groß und vielfältig. Verstand und Emotionen sind vor allem, wenn es um das Thema Geld geht, schwer miteinander in Einklang zu bringen. Angst, Gier und Heuristiken treiben Anleger oftmals zu irrationalen Entscheidungen, die einer erfolgreichen Vermögensanlage im Wege stehen. Mit einem Robo-Advisor an der Hand vermeiden Anleger die größten Anlegerfehler, haben weniger Stress und am Ende mehr Geld in der Tasche.