Revolut geht mit einem Robo-Advisor an den Start

So sieht der neue Robo-Advisor von Revolut aus

Der Robo-Advisor von Revolut offeriert ein vollständig diversifiziertes und maßgeschneidertes Portfolio, das auf den Eingaben der Kunden zu Fragen basiert, die unter anderem deren Risikotoleranz und finanzielle Ziele ermitteln. Sobald also ein Kunde Geld in sein Portfolio einzahlt, investiert Revolut dieses automatisch am Markt und überwacht und verwaltet das Portfolio des Kunden kontinuierlich. Die Mindestanlagesumme für diese Dienstleistung beträgt 100 Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,75 Prozent des Portfoliowertes, die jeden Monat berechnet wird. Mit diesen Konditionen bewegt sich der Anbieter im soliden Mittelfeld.

Tipp: Du interessierst dich generell für die digitale Vermögensverwaltung? Hier findest du unseren Robo-Advisor-Vergleich.

„Wir freuen uns, unser Angebot an Vermögens- und Handelsprodukten um einen Robo-Advisor zu erweitern. Wir wissen, dass viele unserer Kunden nicht die Zeit haben, ein Portfolio zu verwalten oder in einzelne Wertpapiere zu investieren. Tatsächlich gaben 53 Prozent der von uns im letzten Jahr befragten Kunden an, dass sie einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wenn es um Investitionen geht“, sagt Rolandas Juteika, Leiterin der Abteilung Vermögen und Handel bei Revolut. „Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, indem wir ihnen eine maßgeschneiderte und stressfreie Lösung anbieten. Wir arbeiten jetzt aktiv daran, das Angebot an Anlagemöglichkeiten über unseren Robo-Advisor zu erweitern und noch mehr Finanzplanungstools zu integrieren“, so Juteika.

Anlageangebot wurde aufgestockt

Damit nicht genug: Revolut hat vor kurzem außerdem sein Anlageangebot rundum den Aktienmarkt ausgebaut. So haben Kunden über die Revolut-App Zugang zu mehr als 2.200 US-Aktien, mehr als 220 europäischen Unternehmen sowie 270 ETFs. Für die Zukunft plant das Unternehmen, die Anlagemöglichkeiten über den Robo-Advisor weiter auszubauen und zusätzliche Finanzplanungstools zu präsentieren.