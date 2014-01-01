70/30 Vanguard Portfolio
Beschreibung
Sehr bekannt und beliebt ist die Kombination aus dem FTSE Developed World und dem FTSE Emerging Markets. Grund für die Aufteilung ist, dass der FTSE Developed World nur in Industriestaaten investiert. Mit einem zusätzlichen Investment in den FTSE Emerging Markets kann etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung mit dieser Kombination abgedeckt werden.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in den Weltindex und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer zu investieren.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+2,12 %
|3 Monate
|+6,99 %
|6 Monate
|-2,50 %
|Lfd. Jahr
|-0,18 %
|1 Jahr
|+16,02 %
|3 Jahre
|+29,27 % (9,13 % p.a.)
|5 Jahre
|+67,73 % (10,98 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2014)
|+153,98 % (8,97 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0,15 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|1,83 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2014
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70/30 Vanguard Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|1,9 %
|-0,3 %
|-5,2 %
|-4,3 %
|4,7 %
|1,3 %
|4,7 %
|1,1 %
|—
|—
|—
|—
|-0,18 %
|1,83 %
|2024
|1,5 %
|4,2 %
|2,5 %
|-1,3 %
|2,0 %
|2,8 %
|0,6 %
|1,2 %
|3,1 %
|-0,4 %
|4,3 %
|-0,3 %
|23,46 %
|2,06 %
|2023
|5,0 %
|-0,7 %
|0,8 %
|-0,5 %
|1,4 %
|2,9 %
|2,7 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|4,7 %
|2,6 %
|14,80 %
|2,22 %
|2022
|-3,4 %
|-3,2 %
|3,0 %
|-3,0 %
|-1,9 %
|-5,5 %
|7,0 %
|-0,8 %
|-7,4 %
|1,6 %
|2,8 %
|-5,3 %
|-13,33 %
|2,07 %
|2021
|0,6 %
|0,3 %
|2,6 %
|0,6 %
|0,4 %
|3,5 %
|-1,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|4,2 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,45 %
|1,98 %
|2020
|-0,7 %
|-7,4 %
|-15,5 %
|14,1 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,7 %
|3,3 %
|-2,1 %
|-1,1 %
|7,4 %
|2,4 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,7 %
|2,9 %
|2,4 %
|2,0 %
|-5,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|-1,2 %
|2,7 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,4 %
|27,23 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,6 %
|-1,7 %
|3,4 %
|2,0 %
|-2,3 %
|3,1 %
|0,5 %
|0,7 %
|-5,3 %
|1,6 %
|-8,3 %
|-6,52 %
|—
|2017
|-0,4 %
|4,6 %
|-0,3 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-1,0 %
|-0,3 %
|1,2 %
|2,8 %
|-1,3 %
|1,7 %
|9,35 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,6 %
|2,1 %
|1,5 %
|2,7 %
|1,4 %
|3,6 %
|0,6 %
|0,2 %
|0,9 %
|4,0 %
|3,5 %
|12,30 %
|—
