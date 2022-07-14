Wer in Wertpapiere investieren möchte, steht vor der Wahl zwischen drei grundlegend verschiedenen Anlageformen – jede mit eigenen Stärken und Schwächen.

ETFs (Exchange Traded Funds) sind passiv gemanagte Investmentfonds, sie bilden einen Index wie den MSCI World oder DAX automatisch nach, ohne dass ein Fondsmanager aktiv eingreift. Die Zusammensetzung ändert sich nur, wenn sich der zugrunde liegende Index selbst verändert. Da kein aktives Management nötig ist, fallen die Kosten gering aus und weil ETFs wie Aktien direkt an der Börse gehandelt werden, können Anleger jederzeit zu aktuellen Kursen kaufen und verkaufen.

Passive Indexfonds verfolgen dieselbe Strategie wie ETFs und bilden ebenfalls einen Index nach. Der entscheidende Unterschied: Sie sind nicht börsengehandelt. Käufe und Verkäufe werden einmal täglich zu einem einheitlichen Preis über die Fondsgesellschaft abgewickelt was sie für Privatanleger deutlich unflexibler macht als ETFs.

Aktive Fonds setzen auf einen Fondsmanager, der gezielt Wertpapiere auswählt und das Portfolio laufend anpasst mit dem Ziel, besser abzuschneiden als der Markt. Das klingt attraktiv, hat aber einen Haken: Studien zeigen immer wieder, dass die meisten aktiven Fonds ihren Vergleichsindex langfristig nicht schlagen. Gleichzeitig sind die Kosten durch das professionelle Management deutlich höher, was die Rendite zusätzlich belastet.

Einzelaktien bieten das größte Renditepotenzial aber auch das höchste Risiko, da das gesamte Investment an der Entwicklung eines einzelnen Unternehmens hängt. Eine breite Streuung müssen Anleger hier selbst aktiv aufbauen und pflegen.

Fazit für Einsteiger: ETFs und passive Indexfonds bieten den einfachsten Einstieg in breit gestreute Märkte. Aktive Fonds und Einzelaktien erfordern mehr Aufwand, Erfahrung und Vertrauen in die eigene oder fremde Anlageentscheidung.

Vergleichstabelle ETF vs. aktive Fonds vs. Aktien

Merkmal ETF Aktiver Fonds Einzelaktie Verwaltung Passiv (folgt Index) Aktiv (Fondsmanager) Selbst entscheiden Kosten (TER) 0,05 - 0,50 % p.a. 1,00 - 2,50 % p.a. Nur Ordergebühr Diversifikation Hoch (100 - 8.000 Werte) Mittel bis hoch Keine Handelbarkeit Jederzeit an der Börse 1 x täglich via KVG Jederzeit an der Börse Transparenz Täglich veröffentlicht Quartalsweise Vollständig Sondervermögen ✅ Ja ✅ Ja - Geeignet für Einsteiger & Profis Anleger mit Beratung Erfahrene Anleger Quelle: extraETF Research, Stand: Apil 2026

Fazit für Einsteiger: ETFs und passive Indexfonds bieten den einfachsten Einstieg in breit gestreute Märkte. Aktive Fonds und Einzelaktien erfordern mehr Aufwand, Erfahrung und Vertrauen in die eigene oder fremde Anlageentscheidung.