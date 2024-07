Welt-ETFs bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in die Weltwirtschaft zu investieren. Sie decken eine breite Palette von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab.

Durch die Investition in eine Vielzahl von Regionen, Ländern, Branchen, Unternehmensgrößen und Währungen reduzieren Welt-ETFs das Risiko von Verlusten in einzelnen Sektoren. Langfristig ermöglichen sie es, vom Wachstum der Weltwirtschaft zu profitieren und sollten daher fester Bestandteil jedes ETF-Portfolios sein.

In diesem Ratgeber zeigen wir dir, in welchen Kategorien die einzelnen Welt-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher Welt-ETF am besten zu dir passt.