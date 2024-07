Der MSCI ACWI IMI (MSCI All Country World Investable Market Index) umfasst rund 8.850 Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern.

Die größten in einem Index-ETF auf den MSCI ACWI IMI Index vertretenen Länder sind die USA (63,3 %), Japan (5,7 %), Großbritannien (3,5 %) und China (2,7 %). Die größten Sektoren sind Technologie (24,4 %), Finanzen (15,5 %), Industrie (11,3 %) und Gesundheitswesen (10,7 %).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI ACWI IMI ETFs am besten abschneiden und wo die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. So kannst du herausfinden, welcher der MSCI ACWI IMI ETFs am besten zu dir passt.