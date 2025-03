Fallende Aktienkurse im Februar und März: Bewahre die Ruhe

Aktienkurse brechen ein: Was verunsichert die Marktteilnehmer?

„Politische Börsen haben kurze Beine“, lautet eine alte Börsenweisheit, die der Politik einen bestenfalls vorübergehenden Einfluss auf Wertpapierkurse zubilligt. Heute scheint diese Weisheit aus der Zeit gefallen. Denn die Märkte reagieren wie Seismografen auf Beschlüsse insbesondere der US-Regierung. „Das erhöht die Unsicherheit, bringt aber auch Chancen für Anleger“, erklärt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Unsicherheit ist erstmal schlecht für die Börse. „Vor allem das radikale DOGE-Sparprogramm von US-Präsident Donald Trump und das Hin und Her bei den Strafzöllen verunsichern Anleger auf der ganzen Welt. Die Erfahrung aus den frühen 1990er Jahren hat gezeigt, dass drastische Kürzungen – damals im Verteidigungshaushalt – eine Rezession auslösen können. Wir werden deshalb besonders auf die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen schauen“, so Berendt.

Schließlich gehe es nicht um einige hunderttausende Jobs im Behördenapparat, sondern auch um mindestens so viele Arbeitsplätze bei Zulieferern und Dienstleistern. Profis schauen sich zunächst aber die kommenden Einzelhandelsumsätze an: Daraus lasse sich ablesen, wie sich die geopolitischen Themen und drohenden Handelskonflikte auf das Verbraucherverhalten auswirken, und ob der für die US-Konjunktur so wichtige Konsum darunter leidet.