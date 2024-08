Durchstarten: Experten sehen nach dem Rücksetzer wieder Einstiegskurse

Fundamentaldaten bescheren nun Einstiegskurse

„Auslösender Faktor für die Bewegungen der letzten Wochen waren unserer Ansicht nach Fundamentaldaten. Allerdings haben technische Faktoren für die anschließende übertriebene Kursentwicklung gesorgt“, so Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategies bei UBS Asset Management (UBS-AM).

Tipp: Einstiegskurse? Wir haben dir bereits gezeigt, wie du dich bei purzelnden Aktienkursen verhalten solltest.

Beate Meyer, Head of Wholesale Germany bei UBS-AM, ergänzt: „In den letzten Monaten haben wir eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten erlebt, die von aufeinanderfolgenden Allzeithochs, vor allem in der Tech-Branche, geprägt war. Eine Marktkorrektur war nicht völlig unerwartet und könnte nun möglicherweise zu einer Normalisierung führen.“

Marktbewegungen sind weitgehend technisch bedingt

Erster Auslöser für die Volatilität im Juli waren die Inflationsdaten, die zum zweiten Mal in Folge besser ausfielen als erwartet. Hinzu kam eine abkühlende Tendenz am Arbeitsmarkt, was den Markt auf baldige Zinssenkungen in den USA hoffen ließ. US-Nebenwerte erhielten Aufwind, Tech-Werte wurden abgestraft. Der Nebenwerte-Index Russell 2000 hat die Magnificent-7-Aktien in den zwei Wochen nach Bekanntgabe der Juni-Inflation am 10. Juli um 25 Prozent outperformt. Ähnliche übertriebene Dynamiken gab es in anderen Märkten, etwa eine Aufwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar.

Anfang August zeigte sich eindrucksvoll, wie technisch fragil die Kapitalmärkte sind, wenn Investoren sich gezwungen sehen, Vermögenswerte, in denen sehr viele Investoren bereits gut positioniert sind, in illiquiden Sommermärkten verkaufen zu müssen. So ist etwa der japanische Aktienindex Nikkei in drei Tagen um 21 Prozent gefallen.