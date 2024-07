Länder-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die die Performance eines spezifischen Länderindex nachbilden. Diese Indizes decken oft eine breite Auswahl an Unternehmen eines Landes ab, was dir ermöglicht, von der wirtschaftlichen Gesamtlage dieses Landes zu profitieren. ETFs sind besonders bei Anlegerinnen und Anlegern beliebt, da sie eine transparente Struktur bieten und in der Regel niedrigere Kosten als aktiv gemanagte Fonds haben. Durch die Investition in einen Länder-ETF erwirbst du Anteile an vielen Unternehmen gleichzeitig, was dein Risiko streut und die Volatilität deines Portfolios reduziert.