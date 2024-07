Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Indien investieren. Indien konnte in den vergangenen 30 Jahren stark wachsen. Genauer gesagt, ist dessen Bruttoinlandsprodukt in diesem Zeitraum um durchschnittlich über 6 Prozent pro Jahr gewachsen. Daher zählt Indien zu den Volkswirtschaften mit dem schnellsten Wachstum der Welt. Auch viele ausländische Firmen haben Indien als bedeutenden Produktionsstandort und Absatzmarkt erkannt, weswegen das Land besonders für Technologieunternehmen interessant ist. Dennoch ist ein Investment in Indien auch mit zahlreichen Risiken verbunden, die du beachten solltest.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Indien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Indien-ETFs am besten zu dir passt.