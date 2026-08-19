Du hast sicher schon oft Geschichten gehört, in denen jemand sein ganzes Geld in Aktien eines einzigen Unternehmens investiert hat und damit reich geworden ist. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das als enormes Risiko. Denn: Geht das Unternehmen pleite, ist das gesamte investierte Geld weg.

Damit das nicht passiert und du trotzdem langfristig attraktive Renditen bei geringem Risiko erzielen kannst, solltest du bei deiner Geldanlage auf eine ausreichend große Risikostreuung bzw. Diversifikation achten. Doch auch wenn deine Anlagen an der Börse breit über verschiedene Unternehmen, Branchen, Anlageklassen, Währungen und Regionen gestreut sind, kann es trotzdem zu ungewollten Konzentrationen in deiner Geldanlage kommen: den sogenannten Klumpenrisiken. Damit es nicht dazu kommt, hilft dir der extraETF Portfolio Tracker, diese frühzeitig zu identifizieren.

Was Klumpenrisiken sind, wie man sie erkennt und vermeidet - das und vieles mehr wollen wir in diesem Ratgeber erklären.