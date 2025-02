Wie verwalte ich mein Depot?

Zur Verwaltung deines Depots bietet sich eine professionelle Software zur Depotverwaltung an. Über dieses Tool kannst du deine Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen online überwachen – am Desktop oder per App. Spezielle Analysefunktionen, eine Performanceberechnung, eine Gewinn- und Verlustberechnung und eine umfassende Chartanalyse können dann unkompliziert durchgeführt werden. Es lohnt sich daher, dein Portfolio über diese speziell auf diesen Zweck entwickelte Software zu verwalten.