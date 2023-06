Aktiensparplan Vergleich

Die Geldanlage in Aktien wird in Deutschland immer beliebter. Besonders praktisch sind Aktiensparpläne. Mit einem Aktiensparplan kann man schon ab 1 Euro im Monat Aktien kaufen. Im Laufe der Zeit baut man so Schritt für Schritt ein ansehnliches Aktiendepot auf.

Aktuell bieten elf Direktbanken Aktiensparpläne an. Die Angebote unterscheiden sich in der Anzahl der verfügbaren Aktien, in den Kosten und im Service. Es lohnt sich also, die Aktiensparplan‑Angebote der Banken genau unter die Lupe zu nehmen.

Die Redaktion von extraETF.com nimmt die Angebote der Anbieter genau unter die Lupe. Für jeden Anbieter von Aktiensparplänen haben wir einen ausführlichen Testbericht erstellt, der die Stärken und Schwächen der Angebote beleuchtet. So erfährst du immer aktuell, welche Bank den besten Aktiensparplan anbietet.

Wir sagen dir, worauf du bei der Auswahl eines Aktiensparplans achten musst.