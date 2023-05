ING Aktiensparplan Test

Die Direktbank ING ist mit knapp 10 Millionen Privatkunden Deutschlands größte Bank. Die Bank bietet ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen. Kernprodukte sind das Girokonto, die Baufinanzierung, Verbraucherkredite und Wertpapierdienstleistungen. Die Bank hat rund 6.000 Beschäftigte und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.