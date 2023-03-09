Was versteht man unter einem Aktiensparplan?

Wertpapiersparpläne gibt es nicht nur für Aktien, sondern auch für ETFs. Dabei investierst du regelmäßig einen bestimmten Betrag in einen ETF. Ziel ist es auch hier, über einen möglichst langen Zeitraum ein Vermögen aufzubauen. Allerdings gibt es einige grundlegende Unterschiede zwischen einem Aktiensparplan und einem ETF-Sparplan.

Bei einem Aktiensparplan kaufst du Aktien des Unternehmens und wirst damit Aktionär, also Miteigentümer dieser Firma. Damit kannst du meist auf der Hauptversammlung dein Stimmrecht ausüben und kommst, sofern die Aktiengesellschaft eine Gewinnausschüttung zahlt, in den Genuss einer Dividendenzahlung.

Mit einem ETF-Sparplan kaufst du Anteile an einem ETF. Dieser ETF enthält in der Regel Hunderte von Aktien. Du beteiligst dich also nicht nur an einem einzelnen Unternehmen, sondern an einem ganzen Korb von Firmen. Die Dividenden der Aktien fließen in den ETF und werden von Zeit zu Zeit an die ETF-Anteilseigner ausgeschüttet (ausschüttende ETFs) oder verbleiben im ETF (thesaurierende ETFs). Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt durch die Fondsgesellschaft des ETFs.

Aktiensparpläne eignen sich vor allem für risikobereite Anlegerinnen und Anleger, die Fachwissen in der Aktienanlage und Zeit für die Unternehmensanalysen haben sowie die Gewinnaussichten des jeweiligen Unternehmens gut einschätzen können. Gleichzeitig gehst du ein hohes Verlustrisiko ein, da Aktien oft deutlich stärker schwanken als ETFs. Zudem besteht das Risiko eines Totalverlustes im Falle einer Insolvenz des Unternehmens.