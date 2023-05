Das Auf und Ab der Kurse an den Kapitalmärkten führt bei vielen Anlegerinnen und Anlegern oft zu dem Wunsch, genau am Tiefpunkt eines Kurses zu kaufen und am Hochpunkt zu verkaufen. Doch was in der Theorie so einfach klingt, ist in der Praxis nicht möglich. Und wenn, dann nicht planbar und nur durch Zufall.

Viele Anlegende setzen dabei statt einer Einmalanlage auf einen Sparplan, um vom Cost‑Average‑Effekt zu profitieren. Dieser lässt sich im extraETF Finanzmanager erfassen und anzeigen. Doch was ist dieser Effekt überhaupt und wie funktioniert er? Führt er zu mehr Rendite und einem geringeren Risiko?

In diesem Artikel beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Cost‑Average‑Effekt und zeigen, wie Anlegerinnen und Anleger von ihm profitieren können.