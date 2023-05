Wie hoch ist das Risiko bei ETFs wirklich?

Wechselkursrisiko

Bei ETFs, die nicht in der landeseigenen Währung gehandelt werden, besteht ein Wechselkursrisiko. So sind beispielsweise im MSCI World die Wertpapiere in US‑Dollar notiert. Ungünstige Wechselkurse können dabei ETF‑Gewinne zunichtemachen. Umgekehrt können Wechselkurse jedoch auch eine Chance darstellen.

Beispiel: Nehmen wir an, der US‑Dollar ist gegenüber dem Euro schwach. Deine US‑Aktien verlieren also – gemessen in Euro – an Wert. Und das, selbst wenn die Börsenkurse der USD‑Anlagen positiv wachsen.

Um das Wechselkursrisiko zu minimieren, wenden einige ETFs Derivate (Währungs‑Hedging) an. Damit soll der Wert des Portfolios automatisch gegen Währungsschwankungen abgesichert werden. Allerdings verlangen die Anbieter dieser ETFs zusätzlich 0,1 ‑ 0,3 Prozent pro Jahr für die Absicherung. Wenn du mit deinem ETF eine langfristige Anlage von 10 Jahren oder mehr anstrebst, kannst du in der Regel auf diesen Schutz verzichten. Kommt es zu Währungsschwankungen, gleichen sie sich in der Regel über diesen langen Zeitraum aus.