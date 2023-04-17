Was sind Derivate?

Derivate sind Finanzinstrumente, die auf der Grundlage eines Basiswerts wie Aktien, Anleihen, Währungen oder Rohstoffe gehandelt werden. Derivate ermöglichen es, in diese Vermögenswerte zu investieren, ohne den Basiswert selbst zu besitzen. Derivate werden häufig eingesetzt, um das Risiko von Anlagen zu reduzieren (Hedging) oder um spekulative Gewinne zu erzielen.

Derivate gehören zu den komplexesten und risikoreichsten Finanzprodukten am Markt. Es ist daher sehr wichtig, sich vor dem Einsatz genau über deren Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten zu informieren.

In diesem Ratgeber werden die verschiedenen Arten von Derivaten, ihre Einsatzmöglichkeiten sowie ihre Chancen und Risiken ausführlich erläutert.