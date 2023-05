Was sind Derivate?

Anwendung von Derivaten in der Praxis

Derivate werden in der Praxis in vielen Branchen zu den unterschiedlichsten Zwecken eingesetzt. In der Industrie oder in der Landwirtschaft werden Derivate beispielsweise zur Absicherung gegen Preisschwankungen bei Rohstoffen und Währungen eingesetzt. In der Finanzindustrie werden Derivate häufig von Banken, Hedgefonds und Vermögensverwaltern zur Absicherung von Risiken oder zu Spekulationszwecken eingesetzt. Privatanlegerinnen und Privatanleger nutzen Derivate häufig zu Spekulationszwecken oder zur Absicherung eines Portfolios. Im Folgenden wird auf die verschiedenen Verwendungszwecke näher eingegangen.