Hebel-ETFs kann man bei nahezu jedem Broker in sein Wertpapierdepot kaufen, da sie wie klassische ETFs ganz normal an der Börse gehandelt werden. Ob über Scalable Capital *, Trade Republic *, Smartbroker * oder einen anderen Anbieter – der Zugang ist in der Regel problemlos möglich.

Allerdings muss man beachten: Da Hebelprodukte als komplex und risikobehaftet gelten, ist bei vielen Brokern vor dem ersten Kauf ein Eignungstest erforderlich. Dabei bestätigt man, dass man die Funktionsweise und Risiken solcher Produkte verstanden hat – eine Vorgabe der EU-Richtlinie MiFID II.