Der MSCI World Index enthält rund 1.400 Unternehmen. Mit dieser Zusammensetzung deckt er rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung aller Industrieländer ab.

Zu den größten Ländern, die in einem Index-ETF auf den MSCI World Index vertreten sind, gehören die USA (72,0 %), Japan (5,7 %), Großbritannien (3,7 %), Kanada (2,9 %) und Frankreich (2,8 %). Die größten im Index vertretenen Branchen sind: Technologie (26,0 %), Finanzen (14,8 %) und Gesundheitswesen (11,8 %) (Stand: 19. Juli 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI World-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI World-ETFs am besten zu dir passt.