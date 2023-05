Erklärung & Definition: Was ist ein Index?

Dem „Übergewichtungsproblem” der Marktkapitalisierung versuchen gleichgewichtete Indizes zu begegnen. Beispiele sind der US‑Index Value Line Composite oder der EOE Dutch Stock Index. Jede Aktie wird hier mit dem gleichen Gewicht berücksichtigt. Der Kursverlauf jedes Papiers fließt in gleichem Maße in die Berechnung ein. Durch ein regelmäßiges Rebalancing (zu deutsch: Neugewichtung) wird jedes Mal die ursprüngliche Zusammensetzung wiederhergestellt.

Anteilig gering vertretene Titel werden höher, in großem Umfang vertretene niedriger gewichtet. Damit ergibt sich ein ausgeglicheneres Bild, was das Risiko einer Blasenbildung verringern soll. Doch: Werden große und kleine Titel in einem Portfolio identisch gewichtet, erhöht sich das Risiko, da kleinere Werte tendenziell mehr schwanken und liquide mit weniger liquiden Werten gleich behandelt werden. So verursacht diese Indexpflege mehr Aufwand und Kosten. Das wirkt sich auch auf den ETF aus, da er die zugrunde liegenden Papiere proportional oft kaufen und verkaufen muss.