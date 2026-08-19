Erklärung & Definition: Was ist ein Index?

Da Anlegerinnen und Anleger nicht direkt in einen Index investieren können, müssen sie auf Finanzprodukte wie ETFs zurückgreifen. Jeder ETF bildet dabei immer einen Index ab. Doch so einfach dieses Grundprinzip auch ist – weniger erfahrene Anlegende sind mitunter verwundert, wenn sich beim genaueren Blick auf ihr Investment ein Bild ergibt, dass ganz und gar nicht ihren Erwartungen entspricht – besonders dann, wenn sie im ETF völlig andere Papiere vorfinden als im Index.

Der Grund hierfür liegt in den komplexen Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Methoden, einen Index abzubilden. So gibt es verschiedene Arten der Indexabbildung, sprich: repräsentativ, voll replizierend oder synthetisch.

Dabei kommen verschiedene Auswahlverfahren zum Tragen, wenn es etwa bei einem umfangreichen Index nicht sinnvoll, zu teuer oder unmöglich ist, alle Wertpapiere zu kaufen. Und der Einsatz von Derivaten bzw. Swaps als Tauschgeschäft bei der synthetischen Replikation kann schon mal dazu führen, dass ein DAX-ETF aus lauter europäischen Aktien besteht. Auch wenn sich diese Vorgänge im Detail nicht jedem auf Anhieb erschließen – sie sind die Voraussetzung dafür, dass ETFs möglichst einfach und effizient funktionieren. Bevor du dich aber für eine Investition in ETFs entscheidest, solltest du dich gründlich über diese Produkte, deren Funktionsweise, Zusammensetzung, Kosten und Risiken informieren.